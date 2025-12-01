 / Economia

Economia | 01 dicembre 2025, 07:00

Il Magico Paese di Natale incontra il Gruppo Olivetti: a Govone una casetta dedicata al progetto sociale “Fody”

Fody, il progetto sociale sostenuto dal Gruppo Olivetti di Canale (CN) che unisce inclusione e artigianato, sarà protagonista al Mercatino di Natale di Govone, all’interno del celebre Magico Paese di Natale.

A volte le collaborazioni più autentiche nascono da un incontro e da una visione condivisa.
È accaduto così quando Alessandro Olivetti, titolare del Gruppo e sostenitore del progetto Fody, ha conosciuto Pier Paolo Guelfo, direttore del Magico Paese di Natale — l’evento che da quasi vent’anni porta la magia del Natale nelle colline di Langhe e Roero, attirando ogni anno decine di migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Durante l’incontro, Alessandro ha raccontato la realtà di Fody, un laboratorio tessile con sede a Pistoia dove persone con fragilità realizzano prodotti artigianali, valorizzando le proprie capacità e costruendo percorsi di autonomia.
Un progetto che Pier Paolo ha subito riconosciuto come vicino ai valori del Magico Paese di Natale: accoglienza, umanità e condivisione.

Da quell’incontro è nata l’idea di ospitare una casetta dedicata a Fody nel cuore del Mercatino di Natale di Govone.
Uno spazio di incontro e racconto, dove i visitatori potranno scoprire il progetto, ammirare i prodotti realizzati nel laboratorio e ascoltare le storie di chi, grazie a Fody, ha trovato una nuova forma di espressione e autonomia.

«Crediamo profondamente in Fody – spiega Alessandro Olivetti –. Da tempo cercavamo un modo per farlo conoscere di più sul territorio, e il Magico Paese di Natale ci è sembrato il luogo ideale: un evento fatto di famiglie, calore e attenzione alle persone. Esattamente i valori che ci rappresentano.»

«Quando Alessandro mi ha parlato di Fody aggiunge Pier Paolo Guelfoho capito subito che meritava di essere condiviso all’interno del nostro evento. Il Magico Paese di Natale è costruito su persone, storie e valori che vanno oltre l’aspetto commerciale: questa collaborazione ne è la testimonianza più autentica.»

Fondata a Canale (Cuneo) nel 1976, la Olivetti Srl è oggi una realtà industriale riconosciuta come leader nel settore delle coibentazioni termiche enologiche, industriali e civili in tutta Italia e in costante crescita verso i mercati internazionali. 

Nel tempo, l’azienda ha ampliato e diversificato le proprie attività, dando vita a un gruppo di società operative in ambiti complementari per offrire soluzioni su misura e sostenibili, integrando produzione, fornitura e servizi dedicati ai comparti industriale e civile.

La presenza al Magico Paese di Natale rappresenta per il Gruppo Olivetti un’occasione per condividere un progetto che unisce valore sociale e identità imprenditoriale, nel cuore di uno degli eventi natalizi più amati e riconosciuti d’Europa.


 

La Redazione

