Il Magico Paese di Natale incontra il Gruppo Olivetti: a Govone una casetta dedicata al progetto sociale “Fody”

A volte le collaborazioni più autentiche nascono da un incontro e da una visione condivisa.

È accaduto così quando Alessandro Olivetti, titolare del Gruppo e sostenitore del progetto Fody, ha conosciuto Pier Paolo Guelfo, direttore del Magico Paese di Natale — l’evento che da quasi vent’anni porta la magia del Natale nelle colline di Langhe e Roero, attirando ogni anno decine di migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Durante l’incontro, Alessandro ha raccontato la realtà di Fody, un laboratorio tessile con sede a Pistoia dove persone con fragilità realizzano prodotti artigianali, valorizzando le proprie capacità e costruendo percorsi di autonomia.

Un progetto che Pier Paolo ha subito riconosciuto come vicino ai valori del Magico Paese di Natale: accoglienza, umanità e condivisione.

Da quell’incontro è nata l’idea di ospitare una casetta dedicata a Fody nel cuore del Mercatino di Natale di Govone.

Uno spazio di incontro e racconto, dove i visitatori potranno scoprire il progetto, ammirare i prodotti realizzati nel laboratorio e ascoltare le storie di chi, grazie a Fody, ha trovato una nuova forma di espressione e autonomia.

«Crediamo profondamente in Fody – spiega Alessandro Olivetti –. Da tempo cercavamo un modo per farlo conoscere di più sul territorio, e il Magico Paese di Natale ci è sembrato il luogo ideale: un evento fatto di famiglie, calore e attenzione alle persone. Esattamente i valori che ci rappresentano.»

«Quando Alessandro mi ha parlato di Fody – aggiunge Pier Paolo Guelfo – ho capito subito che meritava di essere condiviso all’interno del nostro evento. Il Magico Paese di Natale è costruito su persone, storie e valori che vanno oltre l’aspetto commerciale: questa collaborazione ne è la testimonianza più autentica.»

Fondata a Canale (Cuneo) nel 1976, la Olivetti Srl è oggi una realtà industriale riconosciuta come leader nel settore delle coibentazioni termiche enologiche, industriali e civili in tutta Italia e in costante crescita verso i mercati internazionali.

Nel tempo, l’azienda ha ampliato e diversificato le proprie attività, dando vita a un gruppo di società operative in ambiti complementari per offrire soluzioni su misura e sostenibili, integrando produzione, fornitura e servizi dedicati ai comparti industriale e civile.

La presenza al Magico Paese di Natale rappresenta per il Gruppo Olivetti un’occasione per condividere un progetto che unisce valore sociale e identità imprenditoriale, nel cuore di uno degli eventi natalizi più amati e riconosciuti d’Europa.



