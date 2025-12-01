“Albero del pane”: a Dronero è in arrivo una bellissima rassegna dedicata ai più piccoli

A Dronero, l’inizio di dicembre segna l’arrivo di una bellissima rassegna dedicata ai più piccoli. Sabato 6 dicembre, alle ore 14, l’associazione Prometheus aps presenterà presso la sala polivalente Milli Chegai, i lavori realizzati dai bambini delle scuole dell’infanzia/primaria dell’Istituto Comprensivo di Dronero e della scuola dell’infanzia La Girandola di Dronero che hanno partecipato al progetto “Albero del Pane”.



L’iniziativa ha molto coinvolto i piccoli alunni ed è stata un vero e proprio “fare esperienza” sulla castagna ed il castagno:



“Attraverso la raccolta manuale delle castagne i bambini sono venuti a conoscenza di saperi che hanno a che fare con i gesti - raccontano dall’associazione Prometheus - L’obiettivo è quello della salvaguardia del patrimonio locale, dei suoi frutti, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi profumi e dei suoi suoni e favorire un legame coi luoghi attraverso la conoscenza diretta dell’ambiente. Un’occasione per imparare a conoscere il territorio in cui si vive, promuovere il senso di comunità unita per uno scopo e favorire il benessere dovuto allo stare insieme. Hanno collaborato al progetto l’agronomo dott. Mondino Davide, che è intervenuto nel bosco per spiegare l’importanza della cura del bosco in quanto custodi di questo ambiente, e l’Azienda Agricola Aimar Paolo di Villar San Costanzo, che ci ha permesso di far conoscere ai bambini il lavoro dell’imprenditore agricolo, attuale e di fondamentale importanza per l’economia di un territorio nonché per la valorizzazione dei prodotti tipici adattandoli al cambiamento dei gusti contemporanei.”



Il progetto è stato realizzato dall’associazione Prometheus con il sostegno di Fondazione CRC.

La rassegna sarà visitabile in Sala Chegai (presso il CineTeatro Iris) sabato 6 dicembre al pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17, mentre domenica 7 e lunedi 8 dicembre tutto il giorno, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17.



Per informazioni 3802884926 Whatsapp prometheusfalci@gmail.com

Mail www.associazioneprometheus.com