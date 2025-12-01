"Il futuro della scuola in un mondo che cambia rapidamente", al Nuovo di Cuneo

Appuntamento con la scienza "Il futuro della scuola in un mondo che cambia rapidamente" al NUoVO mercoledi 10 dicembre alle 19.00. Ospite il professor Giuseppe Sorrenti.

Giuseppe Sorrenti è professore di Economia Pubblica all’Università di Losanna. In precedenza ha lavorato presso diverse università internazionali, tra cui l’Università di Zurigo e l’Università di Amsterdam. Le sue ricerche sono state pubblicate nelle principali riviste di economia, inclusi i cosiddetti top 5 journals. I suoi studi analizzano gli effetti di diversi stili genitoriali, l’impatto di programmi scolastici e di altri investimenti sullo sviluppo delle competenze di bambini e studenti, nonché le determinanti e le conseguenze dell’offerta di lavoro dei genitori. Più recentemente ha mostrato l’efficacia di nuovi programmi scolastici volti a insegnare competenze trasversali, come la gestione dello stress e l’intelligenza emotiva, nel migliorare la performance scolastica sia nel breve che nel lungo periodo. Nell’incontro affronterà le nuove sfide che la scuola, in Italia e non solo, si trova ad affrontare nel contesto post-pandemico e della crescente digitalizzazione, sottolineando l’importanza di farsi trovare preparati affinché l’istituzione scolastica continui a svolgere il suo ruolo fondamentale nella formazione delle future generazioni di cittadini e lavoratori.

