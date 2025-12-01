Musicaè porta a Busca il penultimo concerto dell’anno: il Conservatorio Ghedini sul palco del Lux

La XXI rassegna internazionale di concerti Musicaè propone il suo penultimo appuntamento dell’anno venerdì 5 dicembre alle 21 al Teatro Lux di Busca, ospitando l’Orchestra del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo.

La prestigiosa realtà musicale ritorna in città alla vigilia delle festività natalizie, dopo il successo riscosso la scorsa estate con la celebre Nona di Beethoven.

"Il concerto, intitolato “Aspettando il Natale” - spiega il direttore artistico Antonello Lerda - presenterà un programma ricco e variegato, con due concerti solistici – uno per tromba e orchestra e uno per pianoforte e orchestra – e una sezione dedicata alla musica moderna".

In quest’ultima verranno proposti brani come “La mia storia tra le dita” di Ornella Vanoni, “Luce” di Elisa, “If ain’t got you” di Alicia Keys, “Die with a smile” di Bruno Mars e Lady Gaga, “L’Essenziale” di Marco Mengoni e “Cinderella Beautiful” di Peter Cincotti.

L’evento è a ingresso libero, con precedenza ai soci. Per informazioni è possibile contattare il numero 339-6013250.

La serata è gratuita grazie al sostegno di Fondazione CRC, Comune di Busca, Fondazione CRT, Sedamyl, Fondazione CR Saluzzo, Banca di Caraglio, Bim Valle Maira, Bim Valle Varaita e Banca CR Savigliano.

Nell’ambito della Rassegna Internazionale di Concerti 2025 Musica è, XXI stagione artistica – sezione “On Air, giovanissimi alla ribalta” – l’Orchestra del Conservatorio “Ghedini”, diretta da Rosario Presutti, proporrà nella prima parte il Concerto in mi bemolle maggiore per tromba e orchestra S.49 di Johann Nepomuk Hummel, con solista Giuseppe Favata, e il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra S.124 di Ferenc Liszt, interpretato dal pianista Tommaso Saganowski-Sreniawa.

La seconda parte sarà dedicata ai brani moderni, eseguiti dall’ensemble composto da Simone Montone (batteria), Kevin Mancardi (chitarra elettrica), Diego Damiano e Luca Lovisetto (chitarra elettrica), Mirko Schiappapietre (piano/synth), Paolo Picco (basso elettrico), Carlotta Togni e Marco Caudullo (voce), Luca Costantino ed Elena Ghione (violino), Stefania Tortora (viola) e Leonardo Lisa (violoncello).

Un appuntamento che unisce tradizione, talenti emergenti e brani della scena pop internazionale, per accompagnare il pubblico verso l’atmosfera del Natale.