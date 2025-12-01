Il Vallauri di Fossano tra le eccellenze italiane: il ministro Valditara si complimenta con studenti e prof

L’Istituto Tecnico “G. Vallauri” di Fossano è stato tra i protagonisti dell’edizione 2025 di JOB&Orienta, la più grande fiera italiana dedicata all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, che ogni anno richiama a Verona decine di migliaia di studenti, imprese e rappresentanze istituzionali. L’invito rivolto al Vallauri a partecipare come scuola espositrice è stato considerato un riconoscimento significativo della qualità della formazione tecnica offerta dall’istituto fossanese.

LA VISITA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

A sottolineare ulteriormente il rilievo della presenza del Vallauri, quest’anno lo stand dell’istituto è stato visitato dal Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Il Ministro ha voluto conoscere da vicino le startup e i progetti di tecnologia avanzata e sostenibile sviluppati dagli studenti, che ne hanno illustrato caratteristiche e obiettivi. A fare gli onori di casa, il professor Cavallotto, presente insieme alla delegazione dei docenti accompagnatori.

La visita ministeriale ha attirato l’attenzione dei partecipanti e ha offerto ai giovani del Vallauri un’opportunità rara: presentare il proprio lavoro direttamente al vertice dell’amministrazione scolastica nazionale.

LE DICHIARAZIONI DELLA DIRIGENZA

“Essere invitati a una kermesse tecnologica di questo rilievo ci ha fortemente gratificati. La nostra è una scuola seria che persegue risultati alti, attraverso l’impegno e la passione dei ragazzi. Sono grato ai docenti per lo straordinario lavoro che svolgono grazie al loro costante aggiornamento, al profondo rapporto con le aziende innovative del territorio e con il Politecnico di Torino.”

“Il fatto che i nostri studenti in uscita siano contesi dalle realtà imprenditoriali di tutto il Piemonte è un orgoglio che continua a sostenerci e a spingerci a fare sempre meglio.”

UN ISTITUTO RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE

Negli ultimi anni il Vallauri è stato più volte indicato tra le scuole tecniche italiane meglio attrezzate dal punto di vista tecnologico. Tuttavia, secondo gli osservatori del settore, la vera forza dell’istituto risiede nel percorso formativo collaudato e nella capacità di creare un legame stabile tra scuola, università e imprese. Un modello che ha contribuito alla crescita del territorio fossanese e che, come evidenziato anche durante JOB&Orienta, continua a rappresentare un riferimento nazionale per l’istruzione tecnica.