Saluzzo: borse di studio Sedamyl a quattro studenti per un anno di scuola all'estero

La terza edizione delle borse di studio intitolate a Mario e Oreste Frandino, fondatori della Sedamyl, azienda leader nel settore degli amido derivati, si è svolta venerdì 28 novembre.

L’iniziativa dedicata alle nuove generazioni nell’ambito degli interventi Sedamyl for the Next Gen consentirà ai quattro giovani studenti premiati di frequentare il quarto anno di superiore all'estero (in un paese cui l’inglese è la lingua principale) grazie alla copertura totale delle spese di partecipazione al programma.

A ricevere il premio e lo zaino simbolo dell’esperienza, alla presenza delle mogli dei due fondatori Adriana e Carla e del management aziendale, sono stati Elena Negri del Bodoni (scientifico sportivo) che andrà negli Stati Uniti e Marta Fortina dell’indirizzo artistico del Soleri - Bertoni diretta in Irlanda. Silvia Fringuello e Alberto Garello, entrambi del Bodoni (scientifico e scientifico sportivo) con destinazione negli Stati Uniti, hanno vinto il riconoscimento destinato agli studenti meritevoli, figli di dipendenti Sedamyl.

"Un momento importante nella vita non solo della nostra azienda ma dell’intera comunità - ha sottolineato ad inizio cerimonia Stefano Frandino - un momento che ha radici profonde nel lascito morale di Oreste e Mario che a quella comunità e ai giovani rivolgevano tanta attenzione, credendo nelle loro potenzialità e nel valore delle esperienze internazionali per la crescita personale e professionale.

L’esperienza sarà un’ accelerata alla vostra vita da cui tornerete più cresciuti e più maturi, pronti in futuro a lasciare segno in una società sempre più complessa in cui opererete. E' questo l’obiettivo che ci lega".







Passione, rispetto, eccellenza, agilità: "le borse di studio riassumono i valori che Mario e Oreste hanno trasmesso: l’impegno con cui dare continuità al talento, la curiosità verso il mondo con lo sguardo non timoroso e l’attenzione ai giovani “ ha sottolineato l’ingegner Silvio Allamandi manager dell’azienda, ricordando la valenza del programma "Sedamyl for the Next Gen” che vede nel percorso di iniziative, tanti interventi e collaborazioni con il territorio: dal sostegno alle società sportive giovanili, al progetto della Scuola Apm per giovani concertisti, alla promozione dello scambio scolastico all'estero, di cui le borse di studio sono il punto di arrivo.