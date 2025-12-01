Studenti dell'Einaudi di Alba a Palazzo Lascaris: prima giornata formativa del progetto civico “Ragazzi in aula”

Le classi IV e V del IIS Einaudi di Alba con i propri insegnanti hanno preso parte a Palazzo Lascaris alla prima giornata formativa del progetto educativo “Ragazzi in aula”.

Un’iniziativa arrivata alla XXIII edizione che ha come finalità quella di far conoscere agli studenti, in prima persona e in maniera attiva, l’ente Consiglio regionale del Piemonte.

Questo progetto permetterà di comprendere l’importanza del ruolo delle Regioni nel nostro assetto costituzionale, mediante la conoscenza delle competenze legislative dell’Assemblea regionale: un’opportunità per apprendere e sperimentare personalmente i meccanismi che stanno alla base delle decisioni democratiche.

Gli studenti dovranno stilare uno dei seguenti provvedimenti: una proposta di legge al Parlamento, un progetto di legge regionale o un atto di indirizzo su uno dei seguenti temi:

Cultura della legalità e uso responsabile del denaro

Promozione della salute e della prevenzione

Ambiente e transizione digitale

Diritti umani e lotta alle discriminazioni

Contrasto al bullismo e cyberbullismo

I testi selezionati saranno portati all’ordine del giorno dei lavori di una seduta speciale dell’Assemblea legislativa regionale. Le altre due giornate formative, in programma con altre scuole piemontesi, si svolgeranno sempre a Palazzo Lascaris il 5 dicembre e il 16 gennaio 2026.

La finalità del concorso è altresì quella di educare e formare gli studenti per farne gli “Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte”. I ragazzi che rivestiranno tale status dovranno poi trasmettere ad altri studenti le conoscenze acquisite nelle tematiche promosse dal Consiglio regionale attraverso il metodo di “educazione tra pari” e di “apprendimento cooperativo”.