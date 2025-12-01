SUPERLEGA / Le pagelle di Civitanova-Cuneo: poche luci e molte ombre in casa MA Acqua S.Bernardo

Riccardo Copelli – 5,5
Tiene botta a tratti, ma fatica sia in attacco (2 punti, 33%) sia in continuità.
Domenico Cavaccini – 5,5
Serata complicatissima: 45% di positività, ma solo 23% perfette. Sotto il bombardamento marchigiano soffre, anche se prova a restare lucido.
Matteo Bononi – s.v.
Solo un passaggio in battuta
Marko Sedlacek – 5/6
Alterna buone cose in attacco (40%), qualche colpo interessante, a qualche errore di troppo in ricezione (25%, 6% perfette). Manca però di continuità.
Ivan Zaytsev – 5=
Tabellino impietoso: 3 punti totali, 12% in attacco, 8 ricezioni negative. Primo punto solo nel terzo set. Serata completamente da dimenticare.
Lorenzo Sala – s.v.
In campo nel finale di partita, a match ormai compromesso
Aleksandar Stefanovic – 6
Per quel poco chiamato, buona prestazione in attacco (4 punti, 75%). Una delle note meno negative della serata.
Michele Baranowicz – 5,5
Soffre la ricezione disastrosa (12% di perfette) e non riesce di conseguenza a velocizzare il gioco. Fa quel che può in una serata difficilissima, per tutti.
Nathan Feral – 6-
Chiude con 9 punti in attacco (39%) ed è l’unico a mettere giù qualcosa con continuità, pur con percentuali non brillanti. Lotta, anche se sbaglia. Bene dalla linea di fondo.
Claudio Cattaneo – s.v.
Poco utilizzato, non incide.
Matteo Battocchio – 6
Prova a tenere insieme la squadra in una serata segnata da una ricezione travolta dagli ace avversari e da un attacco poco produttivo. Fa quel che può, inserendo alternative e cercando scosse, ma la Lube era di un altro livello