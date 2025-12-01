SUPERLEGA / Le pagelle di Civitanova-Cuneo: poche luci e molte ombre in casa MA Acqua S.Bernardo

Riccardo Copelli – 5,5

Tiene botta a tratti, ma fatica sia in attacco (2 punti, 33%) sia in continuità.

Domenico Cavaccini – 5,5

Serata complicatissima: 45% di positività, ma solo 23% perfette. Sotto il bombardamento marchigiano soffre, anche se prova a restare lucido.

Matteo Bononi – s.v.

Solo un passaggio in battuta

Marko Sedlacek – 5/6

Alterna buone cose in attacco (40%), qualche colpo interessante, a qualche errore di troppo in ricezione (25%, 6% perfette). Manca però di continuità.

Ivan Zaytsev – 5=

Tabellino impietoso: 3 punti totali, 12% in attacco, 8 ricezioni negative. Primo punto solo nel terzo set. Serata completamente da dimenticare.

Lorenzo Sala – s.v.

In campo nel finale di partita, a match ormai compromesso

Aleksandar Stefanovic – 6

Per quel poco chiamato, buona prestazione in attacco (4 punti, 75%). Una delle note meno negative della serata.

Michele Baranowicz – 5,5

Soffre la ricezione disastrosa (12% di perfette) e non riesce di conseguenza a velocizzare il gioco. Fa quel che può in una serata difficilissima, per tutti.

Nathan Feral – 6-

Chiude con 9 punti in attacco (39%) ed è l’unico a mettere giù qualcosa con continuità, pur con percentuali non brillanti. Lotta, anche se sbaglia. Bene dalla linea di fondo.

Claudio Cattaneo – s.v.

Poco utilizzato, non incide.

Matteo Battocchio – 6

Prova a tenere insieme la squadra in una serata segnata da una ricezione travolta dagli ace avversari e da un attacco poco produttivo. Fa quel che può, inserendo alternative e cercando scosse, ma la Lube era di un altro livello