Roma, al Pincio l'opera 'Solitário, Bonaccorsi (Mun I): "Rinnoviamo impegno per valorizzare luoghi simbolo"

(Adnkronos) - "Con questa nuova installazione di Joana Vasconcelos, il I Municipio rinnova il suo impegno nel valorizzare i luoghi simbolo della città attraverso progetti culturali che parlano al presente e costruiscono futuro. 'Solitário' non è solo un’opera spettacolare, è un invito alla riflessione collettiva e alla partecipazione, un modo per riportare l’arte al centro della vita urbana e restituirla alla cittadinanza". Così la presidente del I Municipio di Roma Lorenza Bonaccorsi dopo l'arrivo di "Solitário", la nuova installazione dell’artista internazionale Joana Vasconcelos, da oggi visibile sulla Terrazza del Pincio. L’opera approda in uno dei luoghi più iconici della città grazie al patrocinio di Roma Capitale e alla collaborazione con il Municipio Roma I Centro, che ha sostenuto fin dall’inizio la realizzazione e l’inserimento del progetto nel contesto urbano.

La cerimonia di unveiling si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’artista e di Giancarlo Giammetti, ribadendo il valore istituzionale dell’intervento e la visione condivisa di una città che porta l’arte negli spazi pubblici. La scultura, costruita con 110 cerchioni dorati e una piramide rovesciata composta da 1.450 bicchieri di cristallo, propone un linguaggio visivo monumentale e allo stesso tempo sofisticato, suggerendo una rilettura contemporanea dei simboli di status e della loro trasformazione. "Solitário" dialoga direttamente con la Terrazza del Pincio, palcoscenico monumentale e suggestivo, invitando a riflettere non solo sul ruolo dei simboli nella società contemporanea ma anche sui temi legati al genere, all’identità e alle narrazioni collettive. Il progetto prende forma grazie al Patrocinio di Roma Capitale e alla collaborazione con il Municipio Roma I Centro, che insieme alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti ha costruito un percorso culturale fatto di installazioni, laboratori e iniziative diffuse, con l’obiettivo di promuovere democratizzazione dell’arte e rigenerazione urbana.

Per l'assessore alla Cultura, Giulia Silvia Ghia, "la collaborazione siglata tramite un accordo con la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti conferma quanto la cultura possa essere motore di inclusione e rigenerazione. Quest’opera, in dialogo con un luogo iconico come la Terrazza del Pincio, dimostra come arte e comunità possano incontrarsi generando bellezza, curiosità e nuove visioni. È un passo ulteriore verso una città che vive la cultura come esperienza condivisa". Con questa installazione, il Municipio Roma I Centro rafforza il proprio impegno nel rendere la cultura un elemento vivo della città, capace di creare relazione, partecipazione e nuove forme di identità urbana.