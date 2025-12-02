Alba, l'associazione Be-Street capofila nel progetto "Breaking the walls"

In un’epoca in cui i giovani appaiono sempre più immersi in connessioni digitali superficiali e aumentano le loro difficoltà emotive e relazionali, Breaking The Walls nasce per offrire loro uno spazio di crescita attraverso la danza hip-hop Breaking, favorendo maturazione emotiva, consapevolezza e capacità relazionali.

“Il progetto Breaking The Walls coinvolgerà tre Paesi dell’Unione Europea, Portogallo, Italia e Slovacchia, tramite workshop ed eventi formativi che vedranno la partecipazione di formatori esperti, psicologi e professionisti della danza hip hop breaking”, spiega Enrico Signa, fondatore del progetto e direttore artistico dell’Associazione Culturale Be-Street. “I giovani protagonisti potranno vivere esperienze di scambio culturale, mental coaching, performance live e formazione sportiva in un percorso dedicato che durerà due anni e che sfocerà in un show finale in agosto 2026 a Porto in occasione del THE WORLD BATTLE”.

Associazione Be-Street, con sede ad Alba, è attiva da anni nella provincia di Cuneo con la sua scuola di cultura hip-hop in tutte le sue forme artistiche e sportive, con numerosi eventi, progetti e festival culturali rivolti alla comunità. Tra questi, Albattle, festival annuale della cultura hip-hop con uno special focus sulla danza breaking in programma dal 19 al 22 marzo 2026, che ospiterà alcuni dei workshop del progetto Breaking The Walls. A esso si affiancheranno altri importanti eventi europei: Check The Style - Italia (L’Aquila, dal 21 al 24 maggio 2026), Outbreak Europe - Slovacchia (Banská Bystrica dal 20 al 26 luglio), e The World Battle - Portogallo (Porto dal 27 al 30 agosto 2026), che faranno da cornice alle attività formative del progetto.

“Crediamo profondamente nella Dance Movement Therapy (DMT), una pratica supportata da numerosi studi psicologici che utilizza il movimento per migliorare la consapevolezza di se stessi e quindi il benessere mentale e le relazioni riuscendo così a scoprire e usare al meglio i propri talenti” - aggiunge Signa - “Vorremmo mostrare ai giovani che l’approfondimento della propria psicologia e praticare un mental training non è un percorso dedicato solo a chi ha delle patologie ma inconsciamente è il percorso di crescita umana che ognuno di noi affronta durante la propria vita”.

Attraverso le sue iniziative, Breaking The Walls punta a raggiungere oltre 500.000 giovani in tutta Europa, offrendo loro strumenti per esprimersi, sviluppare resilienza e costruire legami interculturali. Per questa missione il progetto ha ottenuto il sostegno dell’Unione Europea tramite il fondo Creative Europe.

Oltre a Be-Street, partecipano al progetto i partner europei: The Legits s.r.o. (Banská Bystrica, Slovacchia), Check The Style ASD (L'Aquila, Italia) e MaxMomentum Lda (Porto, Portogallo). Insieme lavoreranno per supportare i giovani nel loro percorso artistico e personale.

Il calendario completo degli eventi è disponibile su breakingthewalls.eu e sui canali social (@breakingthewalls.eu), dove è possibile candidarsi per partecipare alle attività.