Attesa per domani neve già dai 900 metri di quota nel Cuneese

Per chi dopo la recente nevicata a bassa quota, dello scorso 21 novembre, ha sperato la magia si ripetesse per conservare quel velo bianco da sfondo per le prossime festività potrebbe essere accontentato. La neve già dalle prossime ore tornerà sulle nostre montagne. E' quanto previsto dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte che annuncia l'arrivo di precipitazioni sparse sul settore occidentale a partire da stasera.
Entro domattina la perturbazione si estenderà progressivamente a tutta la regione con fenomeni diffusi e persistenti ad ovest.
Dal tardo pomeriggio si intensificherà sul basso Piemonte fino alle prime ore di giovedì. Nel Cuneese, in particolare, domani la quota neve si abbasserà da 1100-1200 metri a 900-1000 tra il pomeriggio e la sera.
Le precipitazioni andranno infine via via attenuandosi ed in esaurimento da ovest nelle ore successive.