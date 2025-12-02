Bra, l’associazione BRAdiParki protagonista nella Giornata Nazionale Parkinson

Sabato 29 novembre è stata celebrata la Giornata Nazionale Parkinson, momento di sensibilizzazione e informazione dedicato a una patologia altamente diffusa che coinvolge non solo i pazienti, ma anche i loro familiari e la comunità.

L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sulla malattia, promuovere l’importanza della diagnosi precoce e dell’approccio multidisciplinare, valorizzando la rete sanitaria e sociale per migliorare la qualità di vita delle persone con Parkinson che in Italia sono circa 300mila.

Alla Giornata Nazionale contro il Parkinson ha aderito anche la città di Bra, dove da poco è nata l’associazione BRAdiParki aps per permettere ai pazienti e ai famigliari, spesso care-giver del malato di Parkinson, di avere un punto di riferimento di prossimità.

L’appuntamento è stato con una passeggiata fino al parco di Montalupa con i partecipanti che hanno goduto di un momento di amicizia e condivisione, accompagnato da una bella giornata di sole. Dopo la passeggiata, una bella merenda nel centro culturale di Pollenzo in compagnia della mascotte di nome “Brady”.

Ma non finisce qui, perché il 3 dicembre è in calendario l’incontro con l’associazione La Cordata per mettere a punto il programma delle attività del 2026. Inoltre, il 6 dicembre tutti in bus per la visita al complesso dell’abbazia di Staffarda. Infine, il 16 dicembre, ad un mese dalla nascita dell’associazione, alle ore 18.30, presso il Centro incontro comunale di via Monte Grappa, sarà presentato il programma del 2026 di BRAdiParki, terminando con gli auguri per le feste natalizie e per il nuovo anno.