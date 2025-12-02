Il nido comunale di Villanova aprirà dopo l’Epifania

Partirà con l’inizio del nuovo anno il servizio del nido comunale in via don Rossi a Villanova Mondovì.

Una buona notizia per diverse famiglie che attendevano di poter accedere al servizio e che, nelle scorse settimane hanno scritto al Comune e al nostro giornale: “L’apertura era prevista per settembre, poi è stata rimandata ai mesi successivi, ma questo ha creato non poco disagio per la gestione familiare e vorremmo sapere una data certa".

A confermare la data di apertura è il sindaco, Roberto Murizasco che da noi contattato spiega: “I locali in via don Rossi sono stati interessati da lavori relativi all’antisismica. I ritardi sono dovuti a imprevisti emersi durante le fasi di lavorazione, ma dal 7 gennaio del nuovo anno il servizio sarà attivo per le famiglie”.



