Ironika di Marene tra i “Visionari d’Impresa 2025”

Ironika Srl, agenzia di comunicazione e marketing specializzata nello sviluppo di strategie di brand, contenuti creativi e progetti digitali per le imprese, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento nazionale “Visionari d’Impresa 2025”, il premio che dal 2018 celebra le PMI italiane capaci di coniugare solidi risultati economici con visione strategica, innovazione sostenibile e positivo impatto sul territorio.

Promosso da Scienze Imprenditoriali in collaborazione con l’Istituto I-AER e con Il Sole 24 Ore come media partner, il premio viene assegnato sulla base di un’analisi scientifica indipendente condotta sui bilanci di oltre 700.000 imprese italiane. Da questo panel sono state selezionate soltanto 300 aziende – una ogni 2.333 realtà analizzate – che si sono distinte per competitività, produttività e sostenibilità.

«Ricevere questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio» dichiarano i fondatori di Ironika, Vittoria Birone e Beppe Incarbona. «Non si tratta di una candidatura spontanea, ma del risultato di una valutazione oggettiva e terza che certifica la solidità del percorso intrapreso. È una conferma che la direzione scelta – fatta di investimenti in qualità e cura delle relazioni con clienti e partner – è quella giusta».

Il Premio Visionari d’Impresa valuta le aziende su tre dimensioni fondamentali: la competitività, ovvero la capacità di mantenere e conquistare quote di mercato in contesti altamente dinamici; la produttività, intesa come efficienza nell’impiego delle risorse; la sostenibilità, intesa come equilibrio economico, ambientale e sociale che consente una crescita solida e responsabile nel lungo periodo. Ironika Srl è stata riconosciuta tra le eccellenze nazionali proprio per la capacità di bilanciare questi tre fattori, dimostrando che il profitto può essere perseguito insieme a processi responsabili, attenzione alle persone e radicamento nel contesto territoriale in cui opera.

Il premio è stato consegnato ufficialmente lunedì 1° dicembre durante il Gala degli Imprenditori, tenutosi al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto (Milano), alla presenza di imprenditori, studiosi ed esponenti del mondo economico e istituzionale.

Il fresco riconoscimento ottenuto consente a Ironika Srl di guardare al futuro con rinnovato spirito visionario: investire nella qualità, innovare con responsabilità e coltivare relazioni autentiche con clienti, partner e stakeholder continueranno a essere i cardini del suo sviluppo nei prossimi anni.