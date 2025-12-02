La Banda Musicale di Mondovì ha portato la musica per le vie di Breo festeggiando Santa Cecilia

Domenica 30 novembre la Banda Musicale di Mondovì ha festeggiato la patrona della musica Santa Cecilia. Per l’occasione la Mondovì Band ha sfilato per le vie cittadine fino alla chiesa di S. Filippo Neri, dove è stata celebrata la S. Messa, per poi esibirsi sulle varie piazze del centro storico di Breo.

Dopo l’aperitivo allestito nella sede del sodalizio, la festa è proseguita presso l’Agriturismo Cascina Caciò a Rocca de’ Baldi, per il tradizionale pranzo con amici e famigliari.

Quest’anno non vi sono stati anniversari e traguardi di 25 o 50 anni di presenza, ma è stato doveroso un particolare e commosso ricordo dello storico vice-presidente Bruno Fiandino, scomparso alcuni mesi fa.

Come consuetudine poi, la Famiglia Moro ha offerto in ricordo del compianto Gigi, una borsa di studio, per i musici meritevoli; quest’anno è stata assegnata a Roberto Bellocchio, come riconoscimento per la disponibilità e la costante partecipazione a prove e servizi.

Le parole del Presidente Mattia Germone, del Maestro Maurizio Caldera e del Maestro Alessio Mollo, hanno ripercorso il lavoro e gli eventi che hanno distinto la Banda Musicale in quest’anno di attività. Tra momenti goliardici e premiazioni più o meno serie, sintomi di un ambiente sano e coinvolgente, si è parlato anche del futuro della Mondovì Band.

In particolare, come ha sottolineato il Maestro Caldera, è motivo di orgoglio avere ogni mercoledì una trentina di ragazzi nella sala prove a cimentarsi con gli strumenti e con la musica. Una “piccola banda” di studenti, frutto del progetto didattico-divulgativo nelle scuole “Partiamo in Quarta”, che la professionalità e l’empatia dei docenti stanno coltivando nella speranza che molti di loro possano presto suonare accanto ai musici più “storici” per dare continuità e futuro a questa splendido sodalizio.

A conclusione di una bella giornata di musica e allegria, il presidente ed il direttivo vogliono quindi ringraziare la fondazione CRC, rappresentata dalla Vicepresidente del consiglio d’amministrazione Elena Merlatti, per il sostegno nelle varie iniziative, il comune di Mondovì, rappresentato dall’assessore Francesca Bertazzoli, il presidente onorario Ferruccio Dardanello da sempre vicino alla Mondovì Band, Padre Gino ed i Padri filippini per le calorose parole di affetto durante la messa. Infine, il ringraziamento maggiore va a tutti i musici e alle loro famiglie per tutto il tempo e l’impegno che dedicano alla musica e alla banda, senza il quale non si sarebbero potuti ottenere i risultati raggiunti.

Conclusi i festeggiamenti ora la Banda Musicale continuerà la preparazione dei prossimi concerti natalizi, il 27 dicembre presso la Sala Polivalente a Frabosa Soprana, ed il il 29 dicembre al teatro Baretti di Mondovì in cui il pubblico potrà apprezzare i nuovi brani frutto dello studio e del lavoro di questi mesi. Un concerto per grandi e piccini, in cui la magia dei cartoni animati si intreccerà con brani classici e colonne sonore senza tempo.