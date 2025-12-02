Mondovì, messa in sicurezza del torrente Ellero al Borgato: al via l’iter per l’autorizzazione idraulica dalla Regione

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto di variante denominato “Intervento di salvaguardia su infrastrutture idrauliche all’interno del centro abitato. Prima fase: consolidamento manufatti, sponde, argini, riprofilo alveo”, resosi necessario a seguito delle verifiche volte ad ottemperare gli obblighi di gestione delle terre e delle rocce da scavo che a loro volta hanno comportato la rimozione di una diversa volumetria di materiale d’asporto. Il progetto verrà ora inoltrato all’apposito servizio tecnico regionale per il rilascio della prescritta autorizzazione idraulica.

"Un altro passo importante nel percorso di messa in sicurezza del nostro territorio, con particolare riferimento ai tratti idraulici urbani - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente Gabriele Campora -. In attesa del responso regionale sul progetto di variante appena approvato, inizieranno a breve i lavori di manutenzione sul torrente Ermena grazie ad un investimento da 40.000,00 euro di fondi regionali, a cui vanno sommati i 150.000,00 euro del bando Acquevive finalizzati alla realizzazione di un passaggio artificiale nei pressi del Ponte Steirino. Proseguiamo, insomma, il nostro impegno al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo per l’intera comunità".