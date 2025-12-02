Ripristino servizio pubblico sulla Ceva-Ormea: a gennaio l'incontro in Regione

Si terrà il 19 gennaio alle 14.30, al Grattacielo della Regione Piemonte, l'incontro per conoscere il futuro della riattivazione della linea ferroviaria Ceva-Ormea per il servizio pubblico.
La richiesta era arrivata negli scorsi giorni dall'Unione Montana Alta Valle Tanaro che sollecitava un confronto con gli enti competenti per conoscere i dettagli e le tempistiche dei lavori annunciati, circa un anno fa, per la riapertura del servizio (leggi qui).
"Desideriamo innanzitutto ringraziarvi per l’attenzione costante e per il contributo che, da sempre, le comunità dell’Alta Val Tanaro offrono nel sostenere questa infrastruttura così importante per il territorio - la risposta dell'assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, che aggiunge - , la Regione Piemonte intende convocare un incontro congiunto con tutti i soggetti coinvolti: amministrazioni locali, Unione Montana, RFI, gestore del servizio e uffici competenti".
Alla riunione parteciperà anche RFI in modo da pote presentare un quadro completo degli interventi in progettazione e di poter quindi meglio definire lo scenario attuativo agli amministratori locali.