 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 02 dicembre 2025, 12:17

Ripristino servizio pubblico sulla Ceva-Ormea: a gennaio l'incontro in Regione

La richiesta era arrivata negli scorsi giorni dall'Unione Montana Alta Valle Tanaro che sollecitava un confronto con gli enti competenti per conoscere i dettagli e le tempistiche dei lavori annunciati, circa un anno fa, per il ritorno delle corse

Ripristino servizio pubblico sulla Ceva-Ormea: a gennaio l'incontro in Regione

Si terrà il 19 gennaio alle 14.30, al Grattacielo della Regione Piemonte, l'incontro per conoscere il futuro della riattivazione della linea ferroviaria Ceva-Ormea per il servizio pubblico. 

La richiesta era arrivata negli scorsi giorni dall'Unione Montana Alta Valle Tanaro che sollecitava un confronto con gli enti competenti per conoscere i dettagli e le tempistiche dei lavori annunciati, circa un anno fa, per la riapertura del servizio (leggi qui).

"Desideriamo innanzitutto ringraziarvi per l’attenzione costante e per il contributo che, da sempre, le comunità dell’Alta Val Tanaro offrono nel sostenere questa infrastruttura così importante per il territorio - la risposta dell'assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, che aggiunge - , la Regione Piemonte intende convocare un incontro congiunto con tutti i soggetti coinvolti: amministrazioni locali, Unione Montana, RFI, gestore del servizio e uffici competenti".

Alla riunione parteciperà anche RFI in modo da pote presentare un quadro completo degli interventi in progettazione e di poter quindi meglio definire lo scenario attuativo agli amministratori locali.

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium