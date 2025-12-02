Sciopero nazionale del comparto ambientale: il 10 dicembre possibili disagi nella raccolta rifiuti

In occasione dello sciopero generale del comparto ambientale proclamato dalle sigle sindacali nazionali per la giornata di mercoledì 10 dicembre, si prevedono possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti su tutto il territorio consortile.

L'astensione dal lavoro, che coinvolgerà l'intera giornata, potrebbe avere ripercussioni significative in particolare sul servizio di raccolta porta a porta, qualora l'adesione dei lavoratori risultasse elevata.

Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto che regola il Servizio di igiene urbana, saranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali: la raccolta presso i mercati e le grandi utenze, tra cui ospedali e comunità.

Si invita la cittadinanza a ritirare i rifiuti eventualmente esposti e non raccolti nel caso in cui l'astensione dal lavoro dovesse effettivamente verificarsi, evitando così accumuli e disagi prolungati.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare gli uffici competenti del Consorzio.