Tarlo Asiatico, al via i monitoraggi obbligatori nella zona cuscinetto dell’area di Cuneo

Sono partiti in questi giorni – e perdureranno fino a metà marzo dell’anno prossimo – i controlli intensivi sulla presenza del Tarlo Asiatico nella zona cuscinetto (parte del territorio del Comune di Cuneo e parte del comune di Cervasca) che devono obbligatoriamente essere eseguiti per quattro anni dall’ultimo ritrovamento.

I monitoraggi sono effettuati da tecnici appositamente formati, Dottori in Scienze Forestali, in Scienze Agrarie, in Scienze naturali, in Scienze Biologiche, individuati dal Settore fitosanitario come Assistenti Fitosanitari ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 19/2021, incaricati dall’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (I.P.L.A.) che collabora con la Regione Piemonte per la gestione dell’emergenza Anoplophora glabripennis.

I tecnici effettuano i controlli in squadre di due persone. Sono muniti di tesserino di riconoscimento e di giubbotto ad alta visibilità arancione.

I nominativi dei tecnici sono:

Aimo Paolo, Allasia Marco, Barreca Daniele, Civalleri Giulia, Del Forte Demis, Dell’Olio Paolo, Fantini Luca Francesco, Giambrone Andrea, Giusta Arianna, Maritano Umberto, Milano Alessandro, Nardin Daniele, Perone Paolo, Rondanina Francesco, Rubiola Folco, Segafredo Marco, Settembri Paolo, Sino Riccardo, Zaquini Lucia.

Nello stesso periodo opereranno sul territorio gli Ispettori Fitosanitari e gli operai forestali della Regione Piemonte.