Torna a Cuneo "Natale di solidarietà": derrate alimentari e doni per oltre 500 famiglie bisognose

Anche quest'anno, a Cuneo, ritorna la bellissima iniziativa "Natale di Solidarietà".

Ieri sera è stata presentata la dodicesima edizione, illustrata dal segretario del Rotary Club Cuneo 1925 Salvatore Linguanti, che ieri all'Open Baladin ne ha illustrato le novità, alla presenza dei partner che, da anni, collaborano per portare un po' di serenità a chi è in difficoltà economiche.

Sostengono il progetto anche Fondazione Lovera, l'Avis Comunale di Cuneo, la Croce Rossa Italiana — Comitato Provincia Granda, il Soroptimist Cuneo, lo Zonta Club Cuneo, e il Rotaract Cuneo Provincia Granda, in collaborazione con Caritas Diocesana di Cuneo-Fossano e Società di San Vincenzo de Paoli ACC ODV, per cui erano presenti, ieri, rispettivamente il direttore Enrico Manassero (in centro) e il presidente Piergiovanni Ramasco (a sinistra di Linguanti).

Natale di Solidarietà aveva preso il via nel 2014 con l'offerta del pranzo da consumare tutti insieme in Sala San Giovanni a Cuneo. Nel periodo del Covid, non essendo possibile l'aggregazione, si era deciso di consegnare i pasti portandoli a casa delle persone individuate da Caritas e San Vincenzo.

I pasti erano preparati da alcuni ristoranti della città, dando loro la possibilità di lavorare in un periodo, lo ricordiamo, di chiusura forzata per la pandemia.

Dallo scorso anno la formula è nuovamente cambiata. Si consegnano i pacchi con le derrate alimentari. Sono 500 le famiglie coinvolte, per un totale di circa 1.600 persone, tra cui 316 bambini.

Sono le stesse famiglie sostenute dai due enti durante tutto l'anno, ma in questo pacco troveranno anche olio, tonno, un formaggio Piemontino in parte donato da Valgrana spa, un panettone o un pandoro e, soprattutto per gli stranieri, i datteri.

Ogni bambino riceverà un dono, scelto in base alla fascia di età. Si va dai prodotti per l'igiene per i neonati, ai libri fino ai giochi in scatola per i ragazzini più grandi.

Quest'anno, in ricordo di suo Elsa Caterina Galfrè, volontaria del carcere di Cuneo scomparsa di recente, verrà consegnato un piccolo panettone o un piccolo pandoro ad ogni carcerato, per portare solidarietà e luce anche tra chi ha commesso degli errori e sta scontando una pena.

Grande lo sforzo organizzativo per tutti gli enti coinvolti, che hanno messo a disposizione un budget di 11.500 euro, con il quale si riuscirà a portare un po' di serenità alle sempre più numerose famiglie, equamente suddivise tra italiane e straniere, in disagio economico, distribuite su tutto il territorio comunale.

I pacchi saranno distribuiti nelle settimane che precedono il Natale.

Chi desiderasse contribuire all'iniziativa può effettuare una donazione tramite Satispay, utilizzando il seguente link https://web.satispay.com/app/open/shops/edb7ae72-226f-4a80-a982-c9b5c5b5b2e8

o inquadrando qui