Certificazione ISO 14001, quando l’ambiente diventa valore per le imprese del territorio [VIDEO]

La sostenibilità ambientale un valore delle aziende del territorio. Studio Quality e la sua consulente Sara Calliero sono a disposizione delle imprese per accompagnarle in un percorso personalizzato verso l'integrazione concreta e strategica nella loro attività.



Gli uffici delle sedi di Borgo San Dalmazzo e Alba sono aperte per informazioni e approfondimenti su un tema tanto cruciale per la transizione ecologica. Da anni Studio Quality affianca le aziende locali nell’implementazione di sistemi di gestione, tra cui quelli dedicati alla tutela dell’ambiente e alla promozione di pratiche sostenibili come con la certificazione ISO 14001.

“La ISO 14001 è uno standard internazionale – spiega Calliero - che definisce i criteri per un sistema di gestione ambientale. I benefici sono tangibili e vanno oltre la semplice immagine aziendale. Se strutturata consente di ridurre sprechi, ottimizzare l’uso delle risorse e prevenire situazioni di non conformità normativa. Inoltre, le imprese certificate sono spesso preferite in gare pubbliche e collaborazioni con Enti sensibili alla sostenibilità. A livello locale, questo si traduce in maggiore competitività, fiducia da parte della comunità e opportunità di crescita in armonia con l’ambiente”.

Spesso, nelle realtà locali, l’adozione di questa certificazione nasce da una forte volontà imprenditoriale di fare la propria parte per l’ambiente, dimostrando che la sostenibilità non è una questione di dimensioni aziendali, ma di visione.