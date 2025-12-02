A Valcasotto torna la magia del Natale: il borgo si illumina di luci, tradizioni e spirito comunitario

A Valcasotto è tornata quella magia discreta e autentica che solo i piccoli borghi di montagna sanno regalare quando si avvicina il Natale. Nella chiesa parrocchiale di San Ludovico, il presepe è rinato grazie alle mani pazienti dei volontari: rami di pino intrecciati per costruire la capanna, le statuette di un tempo riportate alla luce da scatoloni impolverati, il muschio raccolto con cura nei boschi circostanti. Ogni gesto, ogni dettaglio, è stato un atto d’amore verso la tradizione, un filo che unisce passato e presente in un abbraccio che scalda il cuore.

Il pomeriggio di lavoro è diventato un momento di comunità, con persone che hanno messo tempo e passione per custodire un rito che qui, tra queste case di pietra, continua a essere parte dell’identità collettiva. E la magia non si è fermata alle porte della parrocchiale: l’associazione Amici di Valcasotto APS ha voluto omaggiare il paese installando nuove luci che illuminano l’esterno della cappella di Santa Libera. Una carezza luminosa che rende ancora più suggestiva la mostra fotografica di Ugo Robaldo, visitabile per tutto il periodo delle festività, e che invita a rallentare, osservare, lasciarsi emozionare.

Al centro del paese ora svetta anche un piccolo pino, acquistato dagli Amici di Valcasotto: semplice e bellissimo nella sua essenzialità, accoglie chi arriva e accompagna chi transita, come un silenzioso augurio di serenità. E quest’anno, la magia del borgo è ancora più intensa grazie al contributo delle attività commerciali (La Locanda del Mulino, Beppino Occelli e la Panetteria Pasticceria Nasi) che hanno curato l’illuminazione natalizia, trasformando il paese in un piccolo gioiello montano che invita a essere scoperto e vissuto.

La neve che ancora imbianca i tetti aggiunge quel tocco poetico che sembra uscito da una cartolina. E forse è proprio questa atmosfera, così semplice e così sincera, a rendere Valcasotto un luogo speciale, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Chi vorrà immergersi nel clima natalizio del borgo potrà farlo già lunedì 8 dicembre, alle ore 15, in occasione delle celebrazioni dell’Immacolata nella parrocchiale di San Ludovico. Lo stesso appuntamento ritornerà la Vigilia di Natale, sempre alle ore 15, seguito dalla tradizionale Merenda Natalizia degli Amici di Valcasotto in collaborazione con La Locanda del Mulino, un momento conviviale che da oltre dieci anni unisce generazioni diverse attorno al gusto e alla memoria.

In un tempo in cui i numeri si assottigliano e i borghi di montagna affrontano sfide sempre più complesse, Valcasotto sceglie ancora una volta di custodire le sue radici. E lo fa con la forza di una comunità che non vuole arrendersi, che continua a credere nel valore delle proprie tradizioni e che, anche attraverso un presepe fatto con amore, trova il modo di guardare al futuro con fiducia.