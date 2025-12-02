"Al museo in famiglia": tre giornate speciali al Museo della Magia di Cherasco tra arte magica e presepi dal mondo

Un viaggio tra arte magica, curiosità e divertimento attende le famiglie al Museo della Magia di Cherasco nel lungo ponte dell'Immacolata. L'iniziativa "Al museo in famiglia", in programma da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, nasce con l'obiettivo di avvicinare grandi e piccoli al patrimonio artistico e culturale dell'arte magica, riscoprendo il piacere di condividere una nuova esperienza in modo semplice e coinvolgente.

Attraverso le diverse sale e seguendo la guida che verrà fornita all'ingresso, le famiglie potranno esplorare il museo con uno sguardo pieno di meraviglia e partecipazione. Che si tratti della prima visita o di un ritorno affettuoso, l'evento è il modo perfetto per scoprire che il museo non è solo un luogo da visitare, ma uno spazio da vivere insieme.

In occasione delle festività natalizie sarà possibile ammirare anche la Mostra dei Presepi dal Mondo, con oltre 200 presepi provenienti dai cinque continenti. Durante le tre giornate, insieme alla visita al museo e allo speciale spettacolo con il mago Marco, ogni bambino riceverà un kit magico in omaggio contenente giochi rompicapo, un depliant illustrato da colorare, un simpatico segnalibro, una bacchetta magica e una sorpresa.