Avis Cherasco conclude i festeggiamenti per il 20esimo anniversario con un concerto di Natale

Il 2025 è stato l’anno dei festeggiamenti relativi al ventesimo anniversario di fondazione dell’Avis di Cherasco.
Per concludere l’anno il direttivo ha organizzato per la serata del 11 dicembre un concerto del Coro Stella Alpina di Alba che si terrà alle 21 presso il santuario Nostra Signora del Popolo (n.b.: la partecipazione all’evento è libera a tutti).
Si ricorda a tutti i donatori che ne hanno fatto richiesta, che si potrà ritirare il pacco auguri presso la nostra sede nelle seguenti date: giovedì 11 dicembre dalle 9 alle 12, venerdì 12 dicembre dalle 9 alle 12 e sabato 13 dicembre dalle 9 alle 12.
Il Direttivo augura a tutti un felice Natale ed un sereno anno nuovo.