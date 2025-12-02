Bra, la Bella Stagione del Politeama prosegue con “A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato”

Prosegue la Bella Stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra. Giovedì 11 dicembre 2025 va in scena “A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato”, versione italiana del testo di Sam Holcroft, che ha avuto un enorme successo nel west end londinese.

In uno stato autoritario, ogni opera deve ottenere l’approvazione del Ministero della Cultura. Ma ciò che sembra un banale evento celebrativo si rivela essere una performance teatrale clandestina, organizzata da un gruppo di attori ribelli. Mentre le forze dell’ordine sono pronte a intervenire, verità e finzione si confondono in un gioco scenico vertiginoso.

A Mirror è un geniale dispositivo metateatrale che riflette sul potere, sulla censura e sulla libertà di espressione. Con ironia tagliente e ritmo serrato, lo spettacolo porta il pubblico al centro dell’azione, chiedendogli di prendere posizione. In bilico tra thriller distopico, satira politica e commedia nera, il testo esplora la responsabilità dell’arte in tempi oscuri e il bisogno di verità in un mondo che preferisce le bugie.

Uno spettacolo ambiguo, fluido e imprevedibile, in cui nulla è come sembra. La versione italiana vede protagonisti Ninni Bruschetta, Claudio ‘Greg’ Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini, con la regia di Giancarlo Nicoletti.

Inizio ore 21. Ultimi biglietti ancora disponibili sul portale www.ticket.it (link diretto: https://www.ticket.it/teatro/evento/a-mirror.aspx ), oppure al botteghino del teatro la sera dello spettacolo, dalle 19 alle 21.