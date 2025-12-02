Dicembre in valle Stura, tutti gli appuntamenti del mese

Dicembre in valle Stura dove le proposte e gli eventi non mancano. Dai giovani agli anziani, dall'avventura tra i beni e la cultura locale alla tradizione sono diverse le attività in programma a partire dal prossimo fine settimana.



Sabato 6 dicembre, alle ore 16, presso la sala della Crouzà di Pietraporzio, verrà presentato l'Atlante Toponomastico del Piemonte Montano di Pietraporzio: un lungo e approfondito percorso di ricerca iniziato nel 2004 che ha portato alla raccolta di 734 toponimi sul comune di Pietraporzio. (Ingresso libero; info a cultura@vallestura.cn.it)



Sempre questo fine settimana, inoltre, il percorso museale Na Draio Per Vioure in borgata Pontebernardo (Pietraporzio) sarà aperto sabato 6 e domenica 7 dicembre dalle 15 alle 18. Sarà ancora visitabile fino al 31 dicembre la mostra Fremas, con gli scatti di Luca Giacosa.



Presso il punto vendita dell'Ecomuseo troverete anche i prodotti di Lana Circolare, realizzati con 100% lana sambucana.

Maggiori info su www.ecomuseopastorizia.it

Il calendario con gli scatti della valle è in vendita: a Demonte presso Porta di Valle - Valle Stura e Tabaccheria La Censa; a Vinadio presso il Revelin Bistrot e il Bar Piazza; a Pietraporzio presso L'Oste D'Oc; a Mondovì presso Il Banco Libreria.



Poi le attività per i giovani e gli anziani.



Sportello di ascolto per ragazzi con Elisa Dalmazzo, psicologa e psicoterapeuta.

Apertura dello sportello venerdì 5 dicembre, dalle 17 alle 19. Gli incontri sono gratuiti su prenotazione, scrivendo a: 340 712 4733 o elisa.dalmasso8@gmail.com



Inoltre continuano gli incontri del laboratorio di illustrazione con Francesca Veglio - Illustratrice. Mercoledì 3, 10 e 17 dicembre dalle 16 alle 18. Dai 12 ai 16 anni. Gratuito su prenotazione al 327 926 8399 (Alessia)



Tutti i lunedì pomeriggio è aperto lo spazio giovani a Demonte per studiare insieme, dalle 15.30 alle 18.30. Tutte le info su palestr3giovanidemonte/

Anziani In-forma: Le iniziative rivolte agli over65 della Valle Stura e di Borgo San Dalmazzo



Gruppi di cammino bassa Valle Stura: tutti i martedì dalle 9.30 alle 11, ritrovo a Roccasparvera (parcheggio del cimitero)



Racconti dalla Valle Stura: tre incontri per costruire insieme a chi vive in valle un video racconto di cosa significa invecchiare nei nostri luoghi. L'incontro è aperto a tutti in particolare agli over65.

Martedì 2 dicembre a Gaiola dalle 15 alle 17; mercoledì 10 dicembre a Vinadio dalle 14.30 alle 16.30 e venerdì 12 dicembre (luogo da definirsi).



Alimentazione sana: il secondo incontro con Michela Del Torchio - biologa nutrizionista si terrà lunedì 15 dicembre a Vinadio dalle ore 9



Impariamo insieme l'abc dello smartphone: il secondo incontro insieme agli studenti della valle si terrà martedì 9 dicembre dalle 17 alle 18.30 presso l'Ultim Pian di Demonte

(Per tutte le info sugli eventi: 327 9268399 Alessia)



Ed infine tutte le visite guidate prenotabili:



Visite a Palazzo Borelli

Visite guidate al Palazzo simbolo di Demonte, domenica 7 e 21 dicembre alle 10.30 e alle 15.30.



Info e prenotazioni: +39 3282032182 | portadivalle@vallesturaexperience.it

Visita alle miniere di barite

Domenica 7 dicembre alle 10 a Pietraporzio passeggiata e visita alle miniere di barite con la guida escursionistica Stefano Melchio.

Info e prenotazioni: +39 3282032182 | portadivalle@vallesturaexperience.it

Eventi in valle:

Borgo San Dalmazzo

Da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre. 456ª Fiera Fredda della Lumaca. Mostra Mercato della chiocciola e rassegna della gastronomia elicica tipica. Il 5 dicembre grande mercato straordinario in centro tutto il giorno. Il programma completo su www.fierafredda.it



Giovedì 11 dicembre. I caffè della legalità. Biblioteca Civica "Anna Frank", ore 18. Interverrà la giornalista e scrittrice Valeria Scafetta, autrice della graphic novel intitolata “Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia”. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Graziella Lavanga. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



Domenica 7 e domenica 14 dicembre. Attento a quel che desideri a Natale. Spettacolo teatrale itinerante per le vie del centro, ritrovo ore 14.30 in Piazza IV Novembre. Ingresso libero



Demonte

Lunedì 8 dicembre. Accensione dell'albero di Natale. Teatro parrocchiale, ore 17 concerto a cura dell’Orchestra OSAIe a seguire accensione dell'albero di Natale a cura della Pro Loco.



Vinadio

Domenica 7 dicembre. Accendiamo il Natale. Piazza delle Pile, Chariero Dreco, ore 18. Accensione dell'albero e rinfresco offerto dalla Pro Loco con musica. A seguire cena presso Caserma Carlo Alberto.

Info e prenotazioni: Enrica 3357595144

