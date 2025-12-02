I giovani artisti di Vernante espongono al Centro Visita del Parco delle Alpi Marittime

L'associazione Prismadanza, con il sostegno del Comune di Vernante e la collaborazione della Pro Loco, presenta la mostra di opere pittoriche realizzate dai giovanissimi allievi del corso di arte e disegno. Le opere, frutto di un intenso percorso formativo, saranno esposte presso il Centro Visita del Parco delle Alpi Marittime di Vernante, da venerdì 12 dicembre a venerdì 6 gennaio.

Il corso, guidato da Alessio Dalmasso, ha coinvolto un gruppo di ragazzi di circa dieci anni, desiderosi di esplorare la propria creatività e di raccontare il proprio paese attraverso la pittura. Dopo alcune uscite a Vernante per fotografare scorci e angoli significativi insieme a Kevin Bergia, i ragazzi hanno trasformato le immagini in opere pittoriche miste, sperimentando tecniche e stili sotto la guida di Alessio. Il docente — originario di Vernante e conosciuto in paese poiché pizzaiolo e titolare della Pizzeria Cavallino — ha voluto condividere la sua formazione artistica, mettendo al servizio della comunità la sua laurea in Belle Arti: un gesto simbolo di fiducia nei giovani talenti e nella valorizzazione della crescita culturale locale.

In un piccolo borgo come Vernante, l'attività di Prismadanza e la mostra rappresentano un'autentica celebrazione della creatività, dell'identità e della partecipazione comunitaria.

L'inaugurazione si terrà giovedì 11 dicembre alle 20:45 presso il Centro Visita del Parco delle Alpi Marittime recentemente rinnovato. Sarà l'occasione per incontrare i giovani artisti, il docente e i coadiutori, ascoltare le loro impressioni, osservare le opere da vicino e scoprire in anteprima il calendario fotografico 2026, che raccoglie gli scatti delle opere e sarà disponibile per i partecipanti e il pubblico.

Le sale espositive del Centro Visita offriranno ai visitatori un'occasione originale per esplorare Vernante in un'altra luce — quella creativa — e per scoprire quanto la comunità locale sappia valorizzare i talenti dei suoi giovani e abbia voglia di cultura e futuro.