02 dicembre 2025

"Il futuro da costruire": a Palazzo Banca d'Alba undici incontri tra economia, società e geopolitica

Da dicembre a maggio un ciclo di conferenze con ospiti d'eccezione: si parte il 16 dicembre con Giuseppe Miroglio che racconta la storia del Gruppo fondato dal nonno nel 1947

Giuseppe Miroglio

Prende il via l'11ª edizione de "Il futuro da costruire", il ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Ithaca presso Palazzo Banca d'Alba. Da dicembre 2025 a maggio 2026 sono in programma undici conferenze che affronteranno temi cruciali per la società contemporanea, dalla diplomazia internazionale alle crisi umanitarie, dalla bioetica alle politiche migratorie.

Il primo appuntamento è in programma martedì 16 dicembre alle ore 18.30 con "Miroglio racconta Miroglio": Giuseppe Miroglio, presidente del Gruppo Miroglio, illustrerà le vicende della società fondata dal nonno nel 1947 e gli orizzonti futuri dell'azienda. Un'occasione per ripercorrere la storia di una delle realtà imprenditoriali più significative del territorio albese e piemontese.

Il secondo incontro si terrà il 12 gennaio 2026, sempre alle ore 18.30, con Daniela Sironi, presidente della Comunità di Sant'Egidio Piemonte, che parlerà di diplomazia e pace nell'intervento intitolato "Senza diplomazia c'è la guerra". La Comunità, presente in 70 Paesi dei diversi continenti, è attiva non solo nell'impegno per la pace portata avanti con l'arte della diplomazia, ma anche nel campo della solidarietà e del dialogo.

Gli appuntamenti successivi vedranno alternarsi ospiti di rilievo nazionale: dalla sociologa Chiara Saraceno al filosofo Luca Savarino, dal sociologo Maurizio Ambrosini all'esperto di relazioni internazionali Alessandro Colombo, fino a Nanni Tosco, già segretario generale della CISL Torino, che chiuderà la stagione il 4 maggio parlando de "Il lavoro tradito".

cs

