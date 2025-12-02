"Il futuro da costruire": a Palazzo Banca d'Alba undici incontri tra economia, società e geopolitica

Prende il via l'11ª edizione de "Il futuro da costruire", il ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Ithaca presso Palazzo Banca d'Alba. Da dicembre 2025 a maggio 2026 sono in programma undici conferenze che affronteranno temi cruciali per la società contemporanea, dalla diplomazia internazionale alle crisi umanitarie, dalla bioetica alle politiche migratorie.

Il primo appuntamento è in programma martedì 16 dicembre alle ore 18.30 con "Miroglio racconta Miroglio": Giuseppe Miroglio, presidente del Gruppo Miroglio, illustrerà le vicende della società fondata dal nonno nel 1947 e gli orizzonti futuri dell'azienda. Un'occasione per ripercorrere la storia di una delle realtà imprenditoriali più significative del territorio albese e piemontese.

Il secondo incontro si terrà il 12 gennaio 2026, sempre alle ore 18.30, con Daniela Sironi, presidente della Comunità di Sant'Egidio Piemonte, che parlerà di diplomazia e pace nell'intervento intitolato "Senza diplomazia c'è la guerra". La Comunità, presente in 70 Paesi dei diversi continenti, è attiva non solo nell'impegno per la pace portata avanti con l'arte della diplomazia, ma anche nel campo della solidarietà e del dialogo.

Gli appuntamenti successivi vedranno alternarsi ospiti di rilievo nazionale: dalla sociologa Chiara Saraceno al filosofo Luca Savarino, dal sociologo Maurizio Ambrosini all'esperto di relazioni internazionali Alessandro Colombo, fino a Nanni Tosco, già segretario generale della CISL Torino, che chiuderà la stagione il 4 maggio parlando de "Il lavoro tradito".