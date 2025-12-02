Il Magico Paese di Natale torna tra Langhe, Roero e Monferrato: protagoniste anche Santo Stefano Belbo e Govone

Torna l'appuntamento con il Magico Paese di Natale, la manifestazione che da diciannove anni trasforma il territorio di Langhe, Roero e Monferrato in un mondo fiabesco, incantando visitatori di ogni età. L'edizione 2025, in programma dal 15 novembre al 21 dicembre tra Asti, Govone, San Damiano d'Asti e Santo Stefano Belbo, ha scelto come tema conduttore "Ritorno alle radici", un invito a riscoprire la vera essenza del Natale tra valori autentici, calore familiare e memoria collettiva.

Promosso dall'Associazione Generazione, il Magico Paese di Natale è oggi uno degli appuntamenti più amati del panorama natalizio italiano, tanto da essere stato premiato come "mercatino più romantico d'Europa" dal contest European Best Destinations per il secondo anno consecutivo nel 2024.

Grande novità di questa edizione è l'ingresso di Santo Stefano Belbo, paese natale di Cesare Pavese, nel circuito del Magico Paese di Natale. Il borgo langarolo ospiterà "La Fiaba di Natale" nei weekend del 7-8, 13-14 e 20-21 dicembre, con apertura dalle 10 alle 18. Nella piazza del mercato, sotto la grande ala coperta, un maestoso albero di Natale farà da cornice a postazioni dedicate ad animazioni e laboratori a tema natalizio. Mamma Natale e un elfo accompagneranno il pubblico in un percorso dedicato alle tradizioni natalizie, dalla creazione di decorazioni artigianali alla preparazione di specialità tipiche. L'evento, promosso dall'amministrazione comunale, offrirà un'atmosfera raccolta e familiare per scoprire questo suggestivo angolo delle Langhe.

Govone, cuore storico dell'evento, si prepara ad accogliere i visitatori con un programma ricco di novità. A partire dal 15 novembre, la rinnovata Casa di Babbo Natale offrirà un crescendo di emozioni tra musiche natalizie, simpatici elfi e scenografie da fiaba, fino al momento più atteso: l'incontro con Babbo Natale in persona, con la possibilità per i bambini di consegnargli la propria letterina.

Il piano nobile del Castello Reale, patrimonio UNESCO, farà da cornice al percorso "Natale al Castello Reale": un itinerario suggestivo che attraversa le eleganti sale della residenza sabauda, ognuna trasformata per l'occasione con addobbi e colori che raccontano la magia del Natale. Torna inoltre l'amato spettacolo-laboratorio "La Scuola degli Elfi", dove bambini e adulti saranno coinvolti da Tata Elfa e dai simpatici elfi in nuove prove e attività.

La grande novità di quest'anno è il ritorno delle casette del mercatino anche a Govone, lungo il viale che circonda il Castello Reale. Cinquanta casette in legno, accuratamente selezionate, accoglieranno i visitatori con proposte di artigianato, prodotti tipici ed eccellenze gastronomiche, affiancandosi all'ormai celebre appuntamento di Asti e dando vita a un doppio polo natalizio. Il mercatino di Govone sarà ad ingresso gratuito, mentre i biglietti per le altre attività e gli spettacoli saranno disponibili da ottobre sul sito ufficiale www.magicopaesedinatale.com . Le aperture sono previste nei weekend dal 15 novembre al 21 dicembre, dalle 10 alle 18.45, con aperture straordinarie del Castello Reale anche il giovedì e il venerdì.

Le Langhe si confermano una terra capace di sorprendere tutto l'anno, anche grazie ad eventi come il Magico Paese di Natale. Secondo i dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, nel 2024 le città coinvolte nell'evento hanno registrato complessivamente 13.204 arrivi e 24.006 presenze nei mesi di novembre e dicembre, con un incremento evidente rispetto al trend stagionale del resto dell'area Langhe Monferrato Roero.