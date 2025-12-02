La Pietà di Michelangelo ad Alba: domenica 7 dicembre visita guidata alla mostra del calco storico

Domenica 7 dicembre alle ore 15.30 si terrà una speciale visita guidata alla mostra "La Pietà di Michelangelo. Il Calco. Dalla Basilica Vaticana ad Alba".

L'iniziativa, a cura dell'Associazione culturale Colline e Culture, offrirà al pubblico la possibilità di ammirare il calco della Pietà Vaticana, riproduzione fedele del celebre capolavoro che Michelangelo Buonarroti scolpì tra il 1498 e il 1499, all'età di soli 23 anni.

Il calco fu realizzato nel 1942, nel pieno del secondo conflitto mondiale, dallo scultore Francesco Mercatali, e si rivelò fondamentale per il restauro dell'opera originale dopo l'attentato del 1972.

Nel 550° anniversario della nascita di Michelangelo, la mostra rappresenta un'occasione unica per riscoprire la potenza espressiva e spirituale di una delle opere più amate al mondo, riportata ad Alba in una forma che ne restituisce fedelmente ogni dettaglio.

La visita guidata avrà una durata di circa un'ora. Il costo di partecipazione è di 7 euro, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni. La prenotazione è necessaria fino a esaurimento posti.