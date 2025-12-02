Laboratori natalizi per i più piccoli al Museo Craveri e a Palazzo Traversa di Bra

Un Natale creativo e divertente, quello in programma nei Musei civici di Bra, dove nei prossimi giorni si svolgeranno diversi laboratori dedicati ai più piccoli.

Al Museo Craveri doppio appuntamento.

Sabato 13 dicembre è in programma il laboratorio “Creare con la natura: decorazioni natalizie con i materiali del bosco”, dedicato ai bambini e alle bambine dai 5 agli 11 anni. Orario 16-17:30. Costo 5 euro. Posti limitati: prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 dicembre all’indirizzo craveri@comune.bra.cn.it.

Matedì 30 dicembre si svolgerà invece il laboratorio “Tra neve e rami: storia del bosco in inverno”. Fascia d’età: 5-11 anni, orario 8:30-12. Costo 5 euro. Posti limitati: prenotazione obbligatoria entro l’24/12 all’indirizzo craveri@comune.bra.cn.it .

Intanto, prosegue per tutto il periodo delle Feste e fino a fine gennaio, la mostra fotografica "Biodiversità del Piemonte e della Valle d'Aosta", allestita negli spazi di via Craveri 15.

Colori e fantasia anche al Museo di Palazzo Traversa, con due laboratori in programma lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle 9 alle 12 (con possibilità di arrivare alle 8,30 per chi ne avesse bisogno) per bambini/e dai 6 ai 12 anni.

Il primo appuntamento del 22 dicembre ha come titolo “Biglietti che prendono vita”: i partecipanti potranno realizzare un originale biglietto d’auguri pop-up, perfetto per sorprendere amici e parenti con la propria creatività.

Il giorno successivo, 23 dicembre, è in programma “Trame di trasparenza”, un laboratorio dedicato alla creazione di colorate ghirlande natalizie di carta, decorate con la tecnica dell’acquerello, per abbellire la casa con fantasia e delicatezza. Due occasioni imperdibili per vivere la magia del Natale tra pennelli, carta e tanta allegria.