Langhe: Orso Tosco protagonista del secondo appuntamento di "Giallo Roddino" con il suo commissario Bova

Sarà lo scrittore e sceneggiatore Orso Tosco il protagonista del secondo incontro di "Giallo Roddino", la mini rassegna dedicata ai gialli ambientati nelle Langhe promossa dalla Bottega di Roddino con il patrocinio del Comune di Roddino. L'appuntamento è in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20 presso la Bottega di via Roma 5.

Al centro dell'incontro ci sarà il penultimo giallo scritto da Orso Tosco, "L'ultimo pinguino delle Langhe", uscito per Rizzoli nel 2024. Un racconto che segue le indagini del commissario Gualtiero Bova, chiamato a fare luce su una morte apparentemente inspiegabile tra vigneti, nebbie e piccole comunità. Una storia che intreccia humour, malinconia e mistero, costruendo un giallo fuori schema e profondamente radicato nel paesaggio langarolo.

«Sono molto contenta di ospitare Tosco in Bottega», afferma Emanuela Gallo, che gestisce la Bottega di Roddino, «amo molto i suoi libri e il suo sguardo su una terra che grazie a lui riesco ancora a riscoprire».

In una recente intervista rilasciata a Lorenzo Germano, raccontando il suo libro l'autore ligure ha affermato: «Mi ha colpito la natura sdoppiata di questi posti: la Langa diurna e quella notturna sono quasi due creature diverse. Di giorno il paesaggio è molto dolce e idilliaco, mentre la sera può custodire storie oscure, grazie a una qualità di buio eccentrico, perfetto per un giallo».

Tosco, classe 1982, ligure di Ospedaletti, è autore di una produzione che attraversa noir, poesia e narrativa di viaggio. Dopo l'esordio con "Aspettando i naufraghi", si è affermato per una voce originale, capace di intrecciare ironia, invenzione narrativa e un forte rapporto con i paesaggi. Con il commissario Bova, protagonista del romanzo premiato con lo Scerbanenco 2024, ha introdotto nel panorama del giallo italiano un registro surreale e outsider, mantenendo al centro l'umanità dei personaggi. Accanto alla narrativa di genere, Tosco ha firmato reportage e un apprezzato libro dedicato al Nanga Parbat, confermando un interesse costante per la dimensione del viaggio e per una scrittura vigile e sorprendente.

A dialogare con l'autore sarà Sante Altizio, presidente dell'associazione culturale BookPostino.