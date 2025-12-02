Roccavione accende il Natale: sabato 6 dicembre torna "La Rocca Illuminata" con mercatini, spettacoli e la casa del Grinch

Roccavione si prepara a vivere un fine settimana speciale: sabato 6 dicembre torna “La Rocca Illuminata”, seconda edizione della grande festa che porta nel cuore del paese la magia del Natale, tra mercatini, spettacoli, musica e momenti di convivialità aperti a tutta la comunità e naturalmente a tutti i turisti che, con l'arrivo della prima neve, hanno iniziato a frequentare le nostre vallate.



A partire dalle ore 14, le vie del centro storico si animeranno con tante coloratissime bancarelle distribuite per le vie del paese, caldarroste, vin brulè e molte altre golosità. Spazio importante anche per la musica con le esibizioni del Coro Polifonico Monserrato, che canterà lungo le strade, accompagnando un suggestivo giro in carrozza con gli elfi e l’arrivo di Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine di tutti i bambini.



Alle ore 18 è in programma il momento più atteso: la grande accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, che illuminerà simbolicamente l’inizio delle festività. A seguire, alle ore 18.30, Santa Messa e scambio di auguri con tutta la comunità.





Ma attenzione al Grinch, la grande novità della Rocca Illuminata edizione 2025! Quest’anno, all’interno della Rocca, farà la sua comparsa una curiosa presenza: una nuova casa abitata dal Grinch, che – travestito da Babbo Natale – si diverte a intrufolarsi nelle abitazioni per sottrarre regali, decorazioni e cibo. Un’installazione giocosa e scenografica pensata per far sorridere grandi e piccoli, ricordando al tempo stesso il valore della condivisione e dello stare insieme.



La festa proseguirà poi presso il Salone Parrocchiale, dove alle ore 19.30 si terrà la Cena dell’Immacolata, un appuntamento gastronomico da non perdere, curato da due chef locali che proporranno un menù di tradizione davvero appetitoso, a base di antipasto piemontese, ravioles ai formaggi, gnocchi al ragù e dolce tradizionale. I biglietti, al costo di 20 euro, sono acquistabili presso i negozi del paese. Per chi non potesse recarsi a Roccavione per l’acquisto dei biglietti, c’è anche la possibilità di prenotare telefonicamente ai numeri 3492692548 oppure 3315231807 .

È invece da tempo sold out il concerto di Lucio Fabbri & Friends – “Un viaggio attraverso 50 anni di musica d’autore” in programma presso i locali della ex bocciofila.



"Con 'La Rocca Illuminata' vogliamo offrire a famiglie, bambini e ragazzi una giornata intera di festa, valorizzando le nostre vie, le nostre associazioni e i nostri commercianti”, sottolinea il sindaco Paolo Giraudo, che aggiunge: “Invitiamo tutti a partecipare, per accendere insieme le luci del Natale e vivere Roccavione come una grande casa comune. Voglio rivolgere un gigantesco ringraziamento, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, a chi si occupa concretamente di organizzare, con tanto sforzo, queste manifestazioni, ed in particolare il Comitato Nova Rocca, gli Amici della Ruà, il Comitato Incontri in Vetrina, il Comitato di Quartiere La Toglia e il Coro Polifonico Monserrato. Un ringraziamento particolare va anche all’ATL del Cuneese per il supporto sempre prezioso e graditissimo”.