"Storie di giovani vite": a Pollenzo l'incontro con Marco Lamberti tra cultura e sostenibilità

Il Club per l’UNESCO di Pollenzo ODV, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Fenice Azzurra ODV”, con l’Associazione Culturale Il Corbezzolo, con il patrocinio del Comune di Bra ed il sostegno dell’Albergo dell'Agenzia, organizza per il giorno giovedì 11 dicembre alle ore 18, un evento culturale integrato dal titolo “Storie di giovani vite" di Marco Lamberti, che si terrà a Pollenzo, presso il prestigioso Albergo dell'Agnezia - Aula 5, in Piazza Vittorio Emanuele II di Savoia.
Modera l’evento il dott. Valerio Tibaldi, presidente Club per l’UNESCO di Pollenzo ODV. Dialogano con l’autore, l’onorevole Prof. Sergio Soave, presidente dell’Istituto storico della resistenza e della società contemporanea della provincia di Cuneo e la dott.ssa Agata Comandè, presidente della Consulta comunale delle Pari Opportunità di Bra.
Alle ore 19,30 - sessione facoltativa - segue la cena con l’autore, momento dedicato ad ulteriore approfondimento e riflessione dell’evento, presso il ristorante Garden dell’Albergo dell'Agenzia.
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno martedì 9 dicembre, con le seguenti modalità: info@albergoagenzia.it - 0172 458600 – il costo della cena tematica: Euro 38,00 (menù degustazione)
L’evento culturale integra gli obiettivi - 4: istruzione di qualità e 17: partnership degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.