02 dicembre 2025, 15:14

"Una Montagna di Sorrisi": alla sede eVISO di Saluzzo il docufilm sull'impresa di Marco Galliano dal Po al Monviso

Giovedì 11 dicembre alle 20:45 la proiezione del racconto dell'avventura sportivo-solidale: oltre 500 km e 4.800 metri di dislivello per sostenere i bambini ricoverati all'Ospedale di Savigliano

Marco Galliano

eVISO apre le porte della propria sede per ospitare la proiezione del docufilm "Una Montagna di Sorrisi", in programma givoedì 11 dicembre alle ore 20:45 in Corso Luigi Einaudi 3 a Saluzzo. Un'occasione per condividere una testimonianza che unisce l'energia dello sport al valore della solidarietà, generando un impatto concreto nelle comunità locali.

Il documentario racconta il viaggio straordinario di Marco Galliano: dalla foce del Po a Porto Tolle fino alla vetta del Monviso, risalendo il grande fiume controcorrente. Un'avventura estrema che ha visto l'atleta affrontare oltre 500km tra bici e tratti a piedi, con più di 4.800 metri di dislivello positivo in 42 ore e 14 minuti complessivi. Di questi, 27 ore e 530km sono stati percorsi in bici senza sosta, con un'unica pausa per la calorosa accoglienza ricevuta a Saluzzo, prima dell'ascesa finale al Monviso, affrontata dopo una notte di maltempo.

Il progetto è nato per sostenere l'associazione Il Fiore della Vita e le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Onco-ematologia dell'Ospedale di Savigliano, trasformando ogni chilometro percorso in un sorriso e in un messaggio di speranza.

Al termine della proiezione seguirà un momento di confronto con i protagonisti, che condivideranno emozioni, sfide e motivazioni alla base di questa impresa solidale. Sarà un'occasione per ascoltare testimonianze autentiche e per riflettere sul valore della collaborazione tra sportivi, associazioni e comunità.

Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione entro il 9 dicembre tramite il form disponibile al link bit.ly/evento-docufilm-galliano-eviso. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a eventi@eviso.it.

