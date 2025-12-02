Briciola, 14 anni di vita e 13 di catena alle spalle: le diamo una casa?

Briciola è una cagnolina di 14 anni, con 13 anni di catena alle spalle. Tenere un cane a catena è disumano oltre che illegale. È cieca da un'occhio e vede poco da un altro, però è dolcissima e piena di energia e di voglia di esplorare, udire annusare, insomma...ha voglia di iniziare a vivere!!

Possiamo sperare in un'anima buona che abbia voglia di portarsela a casa al calduccio ed amarla come merita per i suoi ultimi anni?

Tra poco è Natale, doniamo a Briciola sun Natale di amore vero ed incondizionato!

Si trova in provincia di Cuneo.

Per info 338 118 6048 Gli Amici di Macchia