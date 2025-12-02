Gianni Oliva racconta la Grande Guerra agli studenti saviglianesi

Martedì 18 novembre scorso l’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano ha ospitato presso il cinema Aurora lo storico Gianni Oliva che ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte. Oliva, già assessore alla cultura della regione Piemonte, preside di prestigiosi licei torinesi, giornalista e scrittore, è inoltre docente universitario di scienze strategiche e presidente del conservatore Giuseppe Verdi di Torino; ha pubblicato una quarantina di libri a carattere storico ed il romanzo Il pendio dei salici, con cui è giunto terzo al premio Bancarella 2025.

Introdotto dal preside dell’Arimondi-Eula Luca Martini, Oliva ha parlato sul tema “La grande guerra cento anni dopo” non soffermandosi soltanto sugli eventi bellici, ma spiegando numerosi aspetti curiosi legati al conflitto, come le invenzioni dell’impermeabile o dell’orologio da polso. Oliva ha inoltre proposto molti collegamenti con il presente e l’attualità. La conferenza dello storico è stata seguita con attenzione dagli studenti presenti, accompagnati dai loro docenti.