Black friday: Shopify, nuovo record di vendite globali per 14,6 mld di dollari (+27%)

(Adnkronos) - Tra venerdì 28 novembre e lunedì 1 dicembre i milioni di merchant Shopify attivi in oltre 175 Paesi in tutto il mondo hanno generato vendite complessive per 14,6 miliardi di dollari, registrando un incremento del 27% rispetto ai 11,5 miliardi del 2024 (+24% a valuta costante). Il picco globale è stato toccato durante il Black Friday (venerdì 28 novembre) alle 12.01 Pm Est, con un valore di 5,1 milioni di dollari di vendite al minuto. E' quanto sottolinea Shopify facendo il punto sul weekend del Black Friday & Cyber Monday 2025. A riempire il proprio carrello durante il fine settimana oltre 81 milioni di consumatori, che hanno effettuato almeno un acquisto da un merchant Shopify con uno scontrino medio globale pari a $114,70. A guidare le vendite sono state categorie come cosmetica, abbigliamento, activewear, fitness & nutrition.

Durante il Black Friday & Cyber Monday 2025, il numero di consumatori italiani che ha acquistato da brand sulla piattaforma Shopify è cresciuto del 28%. Anche quest’anno emerge la forza del Made in Italy nelle vendite cross-border: il 18% degli ordini proviene dall’estero (rispetto ad una media globale del 16%), segno che il fascino dei brand italiani resta una leva competitiva globale. Le città italiane più attive durante il weekend sono state Milano, Napoli e Roma, mentre tra le categorie più acquistate spiccano cosmetica (in particolare prodotti per lo skin care e il make up), abbigliamento (maglioni, giacche e cappotti), articoli di profumeria, tendenzialmente in linea con le medie globali.

Un segnale particolarmente interessante arriva dal retail fisico: le vendite tramite Shopify Pos in Italia crescono del +65% rispetto al weekend del Black Friday & Cyber Monday dello scorso anno, confermando l’accelerazione verso un consolidamento del retail omnicanale, sempre più fluido tra fisico e digitale. Infine, una curiosità: il picco di vendite in Italia è stato registrato alle ore 21.00 Cet di domenica 1 Dicembre, un momento chiave per gli acquisti durante il weekend del Bfcm.

"Nonostante un contesto economico ancora incerto - tra consumatori più prudenti, maggiore consapevolezza nelle scelte di acquisto e una crescente ricerca di valore - il weekend del Black Friday & Cyber Monday ha mostrato performance molto solide per i merchant italiani. Anche nel 2025 questo appuntamento conferma il ruolo dei brand del nostro Paese nel panorama globale del commercio", commenta Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify. "I merchant dimostrano una grande capacità di adattarsi ai nuovi comportamenti dei consumatori, valorizzando al meglio sia i canali digitali sia quelli fisici. La crescita degli acquisti cross-border e il forte incremento delle vendite in-store tramite Shopify Pos mostrano come il retail ibrido sia ormai la nuova normalità. E, nonostante le complessità del mercato, le imprese italiane continuano a innovare, a competere e a raggiungere clienti in tutto il mondo".

A livello globale, il Black Friday & Cyber Monday 2025 ha mostrato dinamiche particolarmente significative anche oltre i risultati complessivi. Nell’area EMEA le vendite dei merchant Shopify sono cresciute del 30% (+34% a valuta costante) rispetto al weekend del Black Friday & Cyber Monday dello scorso anno. I Paesi con i volumi di vendita più elevati sono Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Germania e Canada, mentre le città più performanti sono state Los Angeles, New York, Londra, San Francisco e Miami.

Il carrello medio globale si è attestato a 114,70 dollari (112,29 a valuta costante), con abbigliamento, cosmetici, fitness e nutrizione, pantaloni e activewear tra le categorie di prodotto più acquistate. Il 16% degli ordini è stato effettuato oltre i confini nazionali, evidenziando la continua crescita del commercio cross-border. Forte il contributo di Shop Pay, con vendite in aumento del 39% anno su anno e una quota del 32% sugli ordini totali del weekend. Sono oltre 15.800, infine, gli imprenditori che hanno realizzato la loro prima vendita su Shopify durante il Black Friday & Cyber Monday 2025.