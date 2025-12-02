 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 02 dicembre 2025, 19:33

Europei vasca corta, Quadarella argento nei 400 stile libero

Europei vasca corta, Quadarella argento nei 400 stile libero

(Adnkronos) - L'azzurra Simona Quadarella conquista la medaglia d'argento nei 400 stile libero femminile agli Europei in vasca corta di Lublino in Polonia, la prima per l'Italia, piazzando la zampata nel finale, chiudendo in 3.56.70, nuovo record italiano tolto a Federica Pellegrini. L'oro va alla tedesca Isabel Gose che si conferma a suo agio nella vasca corta e vince migliorando il record europeo in 3.54.33. Terzo posto alla britannica Colbert, in 3.56.71, Settimo posto per l'altra azzurra Anna Chiara Mascolo, alla prima finale internazionale, con 4.04.13. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium