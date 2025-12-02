 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 02 dicembre 2025, 20:04

Juventus-Udinese 2-0, Spalletti vola ai quarti di Coppa Italia

Juventus-Udinese 2-0, Spalletti vola ai quarti di Coppa Italia

(Adnkronos) -

Vince la Juventus. Oggi, martedì 2 dicembre, i bianconeri hanno battuto l'Udinese 2-0 all'Allianz Stadium negli ottavi di finale di Coppa Italia. Decidono l'autogol di Palma nel primo tempo e il rigore trasformato da Locatelli nella ripresa. 

Annullati per fuorigioco due gol ai bianconeri, firmati da Jonathan David, su cui c'è un vero e proprio giallo per un possibile errore nel tracciare la linea, e a Openda nel finale per offside millimetrico di Joao Mario. 

La Juventus sfiderà ai quarti di finale la vincente di Atalanta-Genoa, in campo mercoledì 3 dicembre alle ore 15. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium