 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 02 dicembre 2025, 15:28

Logistica, Iannone: "Risorse per 17 mld per sviluppo e coesione"

(Adnkronos) - ''Si sta realizzando un lavoro importante, per il quale per la prima volta ci sono sia le risorse e sia la volontà di perseguirle. Ma dobbiamo metterci in rete, perché per esempio sulla digitalizzazione, adesso ci sono gli strumenti, però c'è anche un egoismo delle singole amministrazioni a mettere a disposizione i dati che ritardano questo lavoro. Non sempre è facile raccogliere omogeneamente i dati. Il lavoro ha un senso se è compiuto. Se manca un tassello non arriviamo alla meta e quindi a realizzare un sistema efficiente. Noi abbiamo un piano di sviluppo e coesione che vale 17 miliardi di euro''. Lo sottolinea Il Sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, Antonio Iannone, in occasione dell'assemblea annuale di Alis.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium