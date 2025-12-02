Nuoto, un oro e due argenti per l’Italia agli Europei in vasca corta

LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) - Un oro e due argenti. Inizia con questo bottino il cammino dell'Italnuoto agli Europei in vasca corta di Lublino. Oro per la staffetta maschile 4x50 sl, argento per quella femminile e per Simona Quadarella nei 400 sl femminili. Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Giovanni Guatti salgono sul gradino più alto del podio chiudendo la gara in 1:22.90 (eguagliato record italiano del 2018), precedendo Polonia e Croazia. "Questa staffetta non vinceva dal 2011, oggi ce l'abbiamo fatta e quindi direi che abbiamo iniziato bene" il commento di Ceccon dopo la vittoria. Poco prima, Silvia Di Pietro, Alessandra Mao, Sara Curtis e Costanza Cocconcelli avevano conquistato l'argento nella stessa staffetta al femminile chiudendo in 1:34.30, nuovo record italiano. Oro all'Olanda, bronzo alla Polonia. "Sapevamo di giocarci una medaglia, sapevamo che avremmo potuto migliorare il tempo, sono doppiamente felice, è stata bella, ci abbiamo provato" le parole di Silvia Di Pietro. L'avvio col botto in chiave azzurra è firmato con l'argento di Simona Quadarella. Nella prima finale all'Aqua Center di Lublino, la 27enne romana ha chiuso in 3:56.70 nei 400 sl che le permette di ritoccare il record italiano, cancellando il 3'57"59 siglato da Federica Pellegrini nel 2011 in Coppa Brema ad Ostia.Quadarella beffa sul tocco la britannica Freya Colbert, mentre l'oro è andato alla tedesca Isabel Marie Gose che ha chiuso in 3:54.33 (primato europeo). "Non mi ero nemmeno accorta di aver superato la britannica negli ultimi venticinque metri: pensavo di non riprenderla più. Sono abbastanza sorpresa del tempo anche. Pensavo di poter nuotare il personale ma non il record italiano onestamente. La medaglia d'argento vale tanto, non era una finale facile, sapevo che la Gose sarebbe andata parecchio forte. Ci speravo, ma non ero così convinta". In finale nei 100 rana uomini sia Nicolò Martinenghi (56.72) che Simone Cerasuolo (56.32). "Il livello è altissimo, ma mi diverto tanto a gareggiare" le parole di Martinenghi. Silvia Di Pietro si è qualificata per la finale dei 50 farfalla femminili, mentre Simone Stefanì e il primatista italiano (22"01) Michele Busa in quella maschile. - foto Ipa Agency -(ITALPRESS).