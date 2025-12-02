 / 

Paola Perego cade dalle scale al Gialappashow: cosa è successo - Il video

Paola Perego cade dalle scale al Gialappashow: cosa è successo - Il video

Piccolo incidente per Paola Perego al GialappaShow dove ieri, lunedì 1 dicembre, è stata protagonista in veste di co-conduttrice al fianco di Mago Forrest. Perego, quando è stata chiamata a fare il suo ingresso in studio, ha perso l'equilibrio dall'iconica scala a chiocciola del programma, cadendo per terra.  

In un primo momento la scivolata è stata impercettibile, ma poi il danno... una volta giunta al termine della scala, Perego è caduta a terra. La conduttrice è stata subito soccorsa da Mago Forrest che si è avvicinato per aiutarla a rialzarsi. Perego con disinvoltura si è alzata ridendo subito dell'accaduto: "Davanti a tanta bellezza ho perso l'equilibrio", ha scherzato la conduttrice.  

 

Il video è stato poi condiviso sui social dello show comico di Tv8: "Forest dà alla testa", si legge a corredo.  

 

