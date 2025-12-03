A Rifreddo il Natale si accende con gli appuntamenti speciali firmati Giovani di Turno

Rifreddo si prepara a vivere un dicembre ricco di emozioni, creatività e tradizione. L’associazione Giovani di Turno ETS, presenta un calendario natalizio pensato per coinvolgere famiglie, bambini, giovani e tutta la comunità. Numerosi eventi diversi ma complementari, uniti dalla volontà di far riscoprire il valore dello stare insieme e la magia delle piccole cose.

Dopo il grande successo di sabato 29 novembre con il Rifreddo Christmas Lab, un pomeriggio ospitato al Rifreddo Landscape Lab e dedicato alle atmosfere più intime del Natale, in cui Letture animate, laboratori creativi e una merenda condivisa hanno dato il via a una stagione di iniziative in cui fantasia e partecipazione saranno protagoniste, si continua con altri due appuntamenti coinvolgenti e a misura di tutti.

“Vogliamo creare momenti semplici ma significativi, in cui ogni bambino possa sentirsi parte di una comunità accogliente”, spiegano i componenti dell’associazione.

Il cuore del programma sarà la Fiaba natalizia di Rifreddo dell’8 dicembre, un appuntamento ormai atteso che unisce natura, scoperta e narrazione. La passeggiata animata prenderà il via dall’Oratorio di Rifreddo e, passando per il Monastero, accompagnerà i partecipanti fino al Rifreddo Landscape Lab grazie alla guida dei professionisti di Vesulus e all'intrattenimento del team di Magic Bus. Qui la Protezione Civile ANA offrirà una merenda calda, mentre l’arrivo di Babbo Natale accenderà l’entusiasmo dei più piccoli. A chiudere la giornata, alle 17:30, l’accensione dell’albero di Natale in Piazza della Vittoria, un momento simbolico che ogni anno richiama famiglie e cittadini in un’atmosfera di festa condivisa.

Il programma si concluderà domenica 21 dicembre con un appuntamento ormai cult: la proiezione del film “Mamma ho perso l’aereo”, un classico intramontabile delle feste. L’iniziativa, ospitata ancora una volta al Rifreddo Landscape Lab, sarà accompagnata da una merenda per tutti e dalla cioccolata calda offerta dal Gruppo Alpini di Rifreddo, per un pomeriggio che sa di calore, convivialità e ricordi d’infanzia.

L’associazione Giovani di Turno ETS invita la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi e sottolinea l’importanza del sostegno ricevuto: “Queste iniziative sono possibili grazie alla collaborazione con il territorio e al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il nostro obiettivo è far vivere Rifreddo come un paese che crede nei giovani e nella comunità”.

“Un grazie speciale - commenta il sindaco Elia Giordanino - ai ragazzi dell’associazione Giovani di Turno per animare il nostro paese e la nostra comunità nel periodo natalizio con eventi coinvolgenti e di grande attrazione anche per le famiglie dell’intera Valle Po”.

Per iscriversi alle attività e rimanere aggiornati su tutte le attività dell’associazione, è possibile scrivere a giovaniditurno@gmail.com, o unirsi alla community Instagram [@giovaniditurno] o WhatsApp attraverso il link disponibile sulla pagina Instagram.