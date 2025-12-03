 / Attualità

Attualità | 03 dicembre 2025, 10:01

A Rifreddo il Natale si accende con gli appuntamenti speciali firmati Giovani di Turno

Il cuore del programma sarà la Fiaba natalizia di Rifreddo dell’8 dicembre, un appuntamento ormai atteso che unisce natura, scoperta e narrazione

Rifreddo si prepara a vivere un dicembre ricco di emozioni, creatività e tradizione. L’associazione Giovani di Turno ETS, presenta un calendario natalizio pensato per coinvolgere famiglie, bambini, giovani e tutta la comunità. Numerosi eventi diversi ma complementari, uniti dalla volontà di far riscoprire il valore dello stare insieme e la magia delle piccole cose.

Dopo il grande successo di sabato 29 novembre con il Rifreddo Christmas Lab, un pomeriggio ospitato al Rifreddo Landscape Lab e dedicato alle atmosfere più intime del Natale, in cui Letture animate, laboratori creativi e una merenda condivisa hanno dato il via a una stagione di iniziative in cui fantasia e partecipazione saranno protagoniste, si continua con altri due appuntamenti coinvolgenti e a misura di tutti. 

“Vogliamo creare momenti semplici ma significativi, in cui ogni bambino possa sentirsi parte di una comunità accogliente”, spiegano i componenti dell’associazione.

Il cuore del programma sarà la Fiaba natalizia di Rifreddo dell’8 dicembre, un appuntamento ormai atteso che unisce natura, scoperta e narrazione. La passeggiata animata prenderà il via dall’Oratorio di Rifreddo e, passando per il Monastero, accompagnerà i partecipanti fino al Rifreddo Landscape Lab grazie alla guida dei professionisti di Vesulus e all'intrattenimento del team di Magic Bus. Qui la Protezione Civile ANA offrirà una merenda calda, mentre l’arrivo di Babbo Natale accenderà l’entusiasmo dei più piccoli. A chiudere la giornata, alle 17:30, l’accensione dell’albero di Natale in Piazza della Vittoria, un momento simbolico che ogni anno richiama famiglie e cittadini in un’atmosfera di festa condivisa.

Il programma si concluderà domenica 21 dicembre con un appuntamento ormai cult: la proiezione del film “Mamma ho perso l’aereo”, un classico intramontabile delle feste. L’iniziativa, ospitata ancora una volta al Rifreddo Landscape Lab, sarà accompagnata da una merenda per tutti e dalla cioccolata calda offerta dal Gruppo Alpini di Rifreddo, per un pomeriggio che sa di calore, convivialità e ricordi d’infanzia.

L’associazione Giovani di Turno ETS invita la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi e sottolinea l’importanza del sostegno ricevuto: “Queste iniziative sono possibili grazie alla collaborazione con il territorio e al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il nostro obiettivo è far vivere Rifreddo come un paese che crede nei giovani e nella comunità”.

“Un grazie speciale - commenta il sindaco Elia Giordanino - ai ragazzi dell’associazione Giovani di Turno per animare il nostro paese e la nostra comunità nel periodo natalizio con eventi coinvolgenti e di grande attrazione anche per le famiglie dell’intera Valle Po”.

Per iscriversi alle attività e rimanere aggiornati su tutte le attività dell’associazione, è possibile scrivere a giovaniditurno@gmail.com, o unirsi alla community Instagram [@giovaniditurno] o WhatsApp attraverso il link disponibile sulla pagina Instagram.

comunicato stampa

