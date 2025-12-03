Ceva, bando per l’edilizia sociale: graduatoria per le case popolari

Il Comune di Ceva ha indetto un bando per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili sul territorio comunale.

Come previsto dall’avviso ( https://www.comune.ceva.cn.it/portals/1903/SiscomArchivio/6/AVVISO_001.pdf ), potranno partecipare al suddetto bando i cittadini aventi la residenza anagrafica o che prestino attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 9 e precisamente: Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Monesiglio, Montaldo Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola e gli iscritti all'AIRE.

Gli interessati potranno presentare domanda sugli appositi moduli in distribuzione presso il Comune di Ceva e reperibili sul sito internet del Comune www.comune.ceva.cn.it . La domanda andrà presentata entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30 gennaio 2026.

Di seguito le modalità per la presentazione: consegna a mano; spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Comune di Ceva, piazza Vittorio Emanuele II n. 17, 12073 Ceva; spedizione via P.E.C. esclusivamente all'indirizzo comune.ceva.cn@legalmail.it.