Coldiretti Piemonte: boom delle fattorie sociali, 9mila aziende al servizio della disabilità

Nelle campagne italiane ci sono novemila fattorie sociali impegnate a sostenere le famiglie in difficoltà e le fasce più fragili della popolazione a partire dai disabili, che risultano anche al primo posto tra i servizi offerti dal “welfare contadino”, con iniziative che vanno dal reinserimento lavorativo alla pet therapy, fino ai percorsi di autonomia personale a contatto con la natura e gli animali. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti diffusa in occasione della Giornata internazionale della disabilità che ricorre il 3 dicembre.



Negli ultimi anni l’agricoltura sociale ha acquisito una valenza sempre crescente arrivando a garantire un valore di servizi sanitari ed educativi che ha superato il miliardo di euro, secondo le stime della Coldiretti.

“In Piemonte sviluppiamo oltre 600 attività di agricoltura sociale. Questa rappresenta uno degli ambiti più innovativi fra le pratiche di multifunzionalità, per la sua capacità di creare coesione, inclusione e di produrre benefici per le comunità attraverso l’offerta di servizi alla persona – spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. L’agricoltura sociale va proprio a fornire risposte ed alternative concrete dove le Istituzioni non arrivano, mettendo a disposizione servizi per i soggetti svantaggiati. Agricoltura sociale, infatti, vuol dire parlare di produzioni e di economia creando valore economico da ridistribuire in valore sociale”.