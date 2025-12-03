Interventi di potatura del verde a Savigliano

Tempo di potature stagionali del verde a Savigliano.

In questi giorni sono stati potati gli alberi che fanno da sfondo al monumento di Schiaparelli in piazza Galateri, inaugurato un secolo fa esatto.

Le piante, per via della loro età, del loro pregio e della loro altezza, hanno richiesto un intervento con tecniche di tree climbing: una vera e propria “arrampicata” sull'albero da parte di personale esperto.

A quello in piazza Galateri seguiranno altri interventi sparsi per la città. E dal 9 dicembre si procederà con la potatura dei peri da fiore di via Biga e via Ghione.

«Le operazioni – spiegano dal Municipio – si svolgeranno salvo condizioni meteo avverse. 48 ore prima verranno installati i cartelli di divieto per la sosta auto: l'invito è quello di prestarvi attenzione».