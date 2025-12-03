L’industria cuneese subito a confronto sul nuovo contratto metalmeccanico

A una settimana dalla firma dell’ipotesi di accordo sul contratto nazionale dei metalmeccanici, la sezione Meccanica di Confindustria Cuneo ha organizzato un webinar rivolto alle aziende del settore per illustrare le novità dell’intesa e chiarire cosa cambia nella gestione dei rapporti di lavoro.

All’incontro è intervenuto anche Stefano Pescosolido, dirigente dell’Ufficio Sindacale di Federmeccanica, che ha approfondito in particolare gli aspetti normativi e applicativi del nuovo contratto.

«Il settore più importante dell’industria italiana non poteva rimanere senza contratto» dichiara Giorgio Rolfo, presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo.

«Dopo 17 mesi di trattativa era indispensabile arrivare a un’intesa: le imprese hanno bisogno di certezze, soprattutto in questa fase dell’anno in cui si definiscono budget e programmi produttivi. Il contratto raggiunto viene considerato complessivamente un buon contratto, un punto di equilibrio necessario nel contesto attuale».

Tra i punti di maggiore interesse per le aziende spiccano il rafforzamento della flessibilità organizzativa – in particolare sui contratti a termine e sull’utilizzo dei permessi e delle chiusure collettive nei periodi di minore attività – e l’attenzione alle politiche di genere, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, indicati come ambiti strategici per il settore meccanico cuneese.

«Come sezione Meccanica ci siamo mossi subito – conclude Rolfo – per mettere le imprese nelle condizioni di applicare correttamente l’intesa e rimanere sempre aggiornate sulle regole che incidono ogni giorno sulla gestione del personale, in attesa dell’esito delle assemblee dei lavoratori».