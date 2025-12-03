Incredulità e dolore per la morte di Marco Sperandio, appassionato biker di Centallo

Dolore e incredulità nei messaggi che stanno comparendo sui social di Marco Sperandio, trovato morto nella sua abitazione di Centallo.

Operaio specializzato alla Bottero spa, aveva 45 anni.

Non rispondeva al telefono da diverse ore. Ad ucciderlo sarebbe stato un malore.

Stamattina la notizia della sua morte ha iniziato a circolare in paese e tra i suoi numerosi amici.

Marco Sperandio era un grandissimo appassionato di due ruote, un vero harleysta e, propria a Centallo, era stato fondatore dell'associazione "5 Pieghe", con la quale organizzava eventi e in particolare il "5 Pieghe Party", che radunava numerosi appassionati, uniti dal senso di comunità, appartenza e stile di vita che solo la moto sa trasmettere.

Non era sposato e non aveva figli. Il sindaco Giuseppe Chiavassa, raggiunto al telefono, ha ricordato come l'uomo fosse già stato duramente colpito dalla vita, avendo perso i genitori in giovane età.

"Una notizia tragica per Centallo, dove Marco viveva da sempre - ha commentato. Aveva fatto tanto per il paese, fondando con altri amici "5 Pieghe", associazione famosissima tra i biker. Notizie come queste lasciano senza parole. Un uomo giovane che se ne va è sempre un grande dolore per la comunità".

