Si accende la magia del Natale per le famiglie di Alba, Bra e Cuneo con “Natale si fa BIG!”.

Il weekend inizia il 6 dicembre con la “Fabbrica dei giochi degli Elfi di Babbo Natale”. Un format molto apprezzato, composto da grandi giochi in legno in stile vintage che coinvolgerà bambini e famiglie con un’esperienza ludica immersiva.

L’8 dicembre sarà il momento clou: “Il Grande Arrivo di Babbo Natale” saranno protagonisti il vero Babbo Natale e il suo elfo aiutante oltre ad attività educative e creative come laboratori con mattoncini per tutte le età, enigmi per intrattenere i ragazzi, animazioni itineranti che coinvolgeranno il pubblico con quiz, rebus, e tante attività per stimolare la fantasia.

E per chi vuole entrare nel clima natalizio e consegnare i propri desideri … il 21 dicembre presso “L’angolo di Babbo Natale” i bambini potranno consegnare personalmente le loro lettere a Babbo Natale, un’occasione da non perdere per incontrarlo e ascoltare le “Storie Animate dell’Elfo Alabaster”. Un’attività perfetta per accogliere le famiglie in un clima raccolto e magico.

Programma eventi

𝟔 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟓.𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗.𝟎𝟎

Entra nella Fabbrica dei Giochi degli Elfi di Babbo Natale e scopri i loro incredibili grandi giochi in legno!

𝟖 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟓.𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗.𝟎𝟎

Il Grande Arrivo di Babbo Natale!

Vieni a incontrare il Babbo Natale in persona e il suo Elfo aiutante nel magico Angolo di Babbo Natale.

Divertiti con i mattoncini di Mamma Natale nel laboratorio creativo aperto a tutte le età, con i mattoncini Kapla originali.

Sfida la mente con gli Enigmi dell’Elfo Ingegno e i suoi rompicapi in legno.

Lasciati coinvolgere dall’Elfo di Natale, con quiz, rebus e sfide a tempo in giro per la galleria.

E non dimenticare di scrivere la tua letterina a Babbo Natale!

𝟐𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟓.𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗.𝟎𝟎

Porta con te la tua letterina e incontra Babbo Natale in persona!

Scatta una foto con lui e vivi un pomeriggio pieno di emozione e sorrisi.

Lasciati trasportare dalle Storie Animate dell’Elfo Alabaster, racconti magici che faranno sognare grandi e piccini.

Ti aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale, tra giochi, sorrisi e tanta allegria!

Per maggiori informazioni: https://galleriebig.it/natale-si-fa-big/